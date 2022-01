Senterungdommen mener Ap-topper motarbeider egen regjering

To statsråder og en statssekretær fra Ap vil stemme nei til å oppløse Viken. – Skaper dype riper i tillitslakken i regjeringen, sier lederen i Senterungdommen.

Senterungdommen-leder Torleik Svelle reagerer kraftig på at flere Ap-topper som sitter i styret til Akershus Arbeiderparti går inn for å stemme nei til å oppløse Viken. Her er han sammen med AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem ved en tidligere anledning.

NTB-Marie De Rosa og Fredrik Moen Gabrielsen

I februar skal fylkestinget i Viken stemme over om storfylket skal oppløses eller bestå.

Akershus Arbeiderparti kommer til å stemme nei til oppløsning. Det går frem av et enstemmig styrevedtak fra fylkespartiet.

I styret sitter blant andre utenriksminister Anniken Huitfeldt, kunnskapsminister Tonje Brenna og statssekretær Halvard Ingebrigtsen i Næringsdepartementet.

Ap-styret mener at samfunnets ressurser heller bør brukes på å gi bedre tjenester til innbyggerne, skriver NRK.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt sitter i styret til Akershus Arbeiderparti, som har vedtatt å stemme nei til oppløsning av Viken.

– Voldsomt angrep

Det får Senterungdommens leder Torleik Svelle til å reagere kraftig. Han mener Huitfeldt og Brenna motarbeider egen regjering. Senterpartiet har lenge gått i bresjen for å løse opp sammenslåtte fylker som ønsker det.

– Dette er et voldsomt angrep på vårt samarbeid og skaper dype riper i tillitslakken innad i regjeringen, sier Svelle.

Han viser til at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Hurdalsplattformen skriver at det skal «settes i gang en prosess for å gjenopprette Akershus, Buskerud og Østfold basert på en søknad fra fylkestinget i Viken».

– Jeg forventer at de snur og handler i tråd med plattformen, og at Viken løses opp, sier Svelle.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sitter i styret til Akershus Arbeiderparti, som har vedtatt å stemme nei til oppløsning av Viken.

– Aldri for sent å snu

Høyre ønsker på sin side Ap-styrets vedtak velkommen.

– Dette er gode nyheter, og jeg vil gjerne minne Arbeiderpartiet om at det aldri er for sent å snu. Nå må vi bruke tid, penger og ressurser på å håndtere strømkrisen, jobbkrisen og pandemien, sier partiets kommunalpolitiske talsperson, Mudassar Kapur.

– Det viktigste for Viken nå er ikke flere fylkeskommuner, men å styrke kompetansemiljøene i fylket og videreutvikle gode velferdstjenester, føyer han til.

Viken fylkeskommune har anslått at kostnadene ved en oppløsning vil ligge på mellom 310 og 440 millioner kroner, ifølge en fersk rapport.

Avgjøres i februar

Det store beløpet får mange til å mene at det er mer økonomisk å beholde storfylket.

– Jeg ønsket ikke Viken i utgangspunktet, men når vi først er her, må vi tenke oss om veldig godt om det er riktig å bruke tid, penger og ressurser på å reversere det, sier stortingsrepresentant og styremedlem i Akershus Ap Mani Hussaini til NRK.

Arbeiderpartiet i Viken består av de tre fylkeslagene Østfold, Akershus og Buskerud. De tre Ap-styrene skal lørdag 5. februar lande på et felles standpunkt i saken, før Vikens skjebne skal avgjøres i fylkestinget 23. og 24. februar.

Tidligere denne uken lovte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) at staten skal ta hele regningen for fylkesoppløsningen i håp om at dette vil friste til å stemme for oppløsning.