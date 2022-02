Ny verdivurdering av alle hytter kan gi mange en skattesmell

Hvor stor er hytta di? Og hvor langt er det til sjøen? Hvor langt er det til skianlegg? Alt vil telle med når verdien av landets hytter nå skal vurderes på nytt.

Hvor mange kvadratmeter er hytta? Ligger den nær alpinanlegg? Begge deler kan bidra til å skru opp verdien på hytter.

19. feb. 2022 10:48 Sist oppdatert 9 minutter siden

I nær fremtid skal skattemyndighetene ta i bruk en helt ny metode for å fastslå verdien på alle landets hytter. Denne verdivurderingen skal brukes til å fastsette hyttenes formuesverdi – eller ligningsverdi- som det også heter.

Og øker ligningsverdien på hytta, kan det for noen bety at den totale formuen vipper over nedre grense for å betale formuesskatt. For andre kan det bety en økning i den formuesskatten de allerede betaler.