Går ned i ny måling: Ingen jordbruksbonus til regjeringspartiene

I midten av mai leverte regjeringen et historisk høyt jordbruksoppgjør til bøndene. En fersk partimåling fra Norstat viser at regjeringspartiene ikke har vunnet velgere av den grunn.

Sp og Ap går tilbake, men innenfor feilmarginen, på Norstats nye partimåling.

Tuva Hilton

24 minutter siden

Tidligere i mai leverte regjeringen et rekordhøyt jordbruksoppgjør og la frem revidert nasjonalbudsjett. Ingen av delene ser ut til å ha gitt gevinst hos velgerne.

I Norstats nye meningsmåling for Aftenposten og NRK går Arbeiderpartiet mest tilbake med 3 prosentpoeng, noe som er innenfor feilmarginen.

Partene i jordbruksoppgjøret ble enige 16. mai. Denne målingen er tatt opp i etterkant av det.

Nestleder i Ap Bjørnar Skjæran skriver i en SMS at han tar tilbakemeldingene fra velgerne på alvor.

– Mange kjenner nok på usikkerhet, både med tanke på krigen i Europa og høy prisvekst. Så får vår jobb være å levere på de høye forventningene folk har til regjeringen, skriver han.

– Fremover vil det bli tøffe prioriteringer for å sikre trygg økonomisk styring og for å kunne utgjøre en forskjell i vanlige folks liv.

Sp går tilbake med 0,3 prosentpoeng.

Parlamentarisk nestleder i Sp, Geir Pollestad, kommenterer tallene i en e-post.

− Årets jordbruksoppgjør var et helt nødvendig grep for å styrke den norske matberedskapen, og viser kursendringen denne regjeringen ønsker for norsk landbruk. Vi har som mål at de politiske resultatene skal gjøre at flere velger Sp ved stortingsvalget i 2025.

Alle endringene i Norstat sin måling er innenfor feilmarginen.

Valgforsker: – Engasjerer Sps kjernevelgere

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning tror at grunnen til at Sp ikke ser ut til å ha vunnet flere velgere på jordbruksoppgjøret, er at de som engasjerer seg i dette er Sps kjernevelgere.

– Jordbruksoppgjøret engasjerer de som var hos Sp i utgangspunktet og som har holdt seg der. Man kan tenke seg at Sp har unngått ytterligere tap ved å levere et godt tilbud til bøndene. Det var kanskje andre typer velgere som stemte Sp ved valget i høst og som nå har falt fra.

Målingen viser også at mange av velgerne til regjeringspartiene har satt seg på gjerdet. Nesten en fjerdedel av de som stemte Ap ved forrige valg oppgir at de nå er usikre på hva de skal stemme ved neste. Det samme gjelder 30 prosent av de som stemte Sp.

– Det er den gode nyheten for regjeringen, kan du si: at velgerne sitter på gjerdet, at mange av de ikke har gått til andre partier. Det er kanskje velgere som kan mobiliseres igjen, sier Bergh.

SV går frem

Størst fremgang siden forrige måling har SV med 2,1 prosentpoeng.

Fungerende leder i SV Kirsti Bergstø er glad for fremgangen.

– Vi har vist i flere runder at det er nødvendig med SV for å trekke regjeringens politikk mot mer miljø og mindre ulikhet. Jeg tror det trengs tydelig politikk som tar på alvor de største utfordringene i vår tid.

Tross Bergstøs glede er det lite bevegelse på Norstats nyeste måling. Valgforsker Johannes Bergh mener det tyder på at velgerne har stabilisert seg litt.

– Det har vært store endringer siden valget, men i det siste kan det virke som velgerne har falt ned i en jevn fordeling mellom rød og blå blokk. Partiene ligger rimelig stabilt i lengre tidsperspektiv, så er det svingninger innenfor nivået de befinner seg på.

Rødt går tilbake

Rødt fortsetter i en negativ trend og går tilbake med 1,3 prosentpoeng.

Berg mener det blant annet handler om utenrikspolitikk.

– Rødt mobiliserte i perioden etter valget på å være et opposisjonsparti til venstre for regjeringen, men nå har de større utfordringer pga. utenrikspolitiske spørsmål, for eksempel at NATO-standpunktet får oppmerksomhet.

Høyre og Venstre har en svak økning på henholdsvis 0,2 prosentpoeng og 0,4 prosentpoeng, mens Frp har ikke beveget seg siden forrige måling.

Til tross for tilbakegang for flere av de rødgrønne partiene, har ikke borgerlig side flertall. Om KrF hadde havnet over sperregrensen, kunne det sett annerledes ut. Nå ligger de under, på 3,2 prosent. Det er en økning på 0,2 prosentpoeng fra forrige måned, men langt unna rekordmålingen på 4,7 prosent i Vårt Land tidligere i mai.

Norstats måling er tatt opp i perioden 24.–30. mai. 949 er intervjuet, og 683 av dem har oppgitt hvilket parti de ville stemt på om det nå var stortingsvalg.