DN: Tidligere Frp-profil drev eget selskap mens han mottok etterlønn fra Stortinget

Tidligere Frp-profil Jan Arild Ellingsen sa han var arbeidsledig og fikk etterlønn fra Stortinget. I virkeligheten drev han eget selskap som i 2018 levert et resultat på over en halv million kroner.

Jan Arild Ellingsen fotografert på vei til gruppemøte i Frp i 2015.

Stortinget vil undersøke om tidligere Frp-representant Jan Arild Ellingsen har brutt reglene for etterlønn i 2017 og 2018 etter at Dagens Næringsliv skriver at han etter valget drev et eget rådgivningsselskap.

Avisen har sammenholdt selskapets inntekter og overskudd i den samme perioden som Ellingsen mottok 230.000 kroner i fratredelsesytelse og 590.000 kroner i etterlønn fra Stortinget. Funnene viser at selskapet har hatt et resultat på over 500.000 kroner samtidig som Ellingsen mottok etterlønn.

Den tidligere stortingsrepresentanten hadde oppgitt at han var klar over reglene og at annen inntekt skulle innrapporteres, slik at riktig avkorting skulle foretas.

Til avisen svarer Ellingsen at all nødvendig rapportering til Stortinget er gjort, og avviser å svare på ytterligere spørsmål. Stortingsdirektør Marianne Andreassen sier de nå vil gjennomgå saken opp mot regelverket.

Hun opplyser at Ellingsen ikke har rapportert noe om rådgivningsselskapet i perioden med etterlønn, men at Ellingsen er blitt avkortet med 35.550 kroner i hele perioden etter opplysninger om andre inntekter.

DNs avsløring kommer samme dag som Aftenposten avslørte hvordan KrF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad har tjent gode penger på å være folkeregisterregistrert på gutterommet hos foreldrene. På den måten har han fått gratis leilighet av Stortinget i ti år, og leid ut egen bolig i Lillestrøm for over 480.000 kroner.