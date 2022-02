Inga Marte Thorkildsen går ut av politikken

Mangeårig SV-profil Inga Marte Thorkildsen har bedt om permisjon fra bystyret i Oslo og sier hun regner med å forlate politikken.

SV-politiker Inga Marte Thorkildsen har med begrunnelse i tunge omsorgsoppgaver søkt om permisjon fra bystyret i Oslo.

NTB

15. feb. 2022 18:21 Sist oppdatert nå nettopp

Etter å ha bekledd roller som nestleder i SV, statsråd, stortingspolitiker og byråd i Oslo gjennom 18 år, ber Thorkildsen (45) om permisjon fra bystyret i Oslo, skriver Avisa Oslo.

– Jeg har for tiden store og krevende omsorgsoppgaver som gjør det svært vanskelig å skjøtte vervene mine. Jeg ber om at permisjon innvilges så raskt det lar seg gjøre, skriver Thorkildsen i søknaden.

Søknaden skal onsdag til behandling i bystyret. I forrige uke ble den enstemmig godkjent i forretningsutvalgets forberedende behandling. I beslutningen vises det til at vilkårene anses for oppfylt, slik som det har vært i tidligere saker for medlemmer av bystyret med tunge omsorgsoppgaver.

– Jeg ber jo bare om permisjon fra bystyret og vil se hvordan ting utvikler seg, men sånn det er nå, er jeg nødt til å ta permisjon. Planen er ikke å komme tilbake. Jeg ønsker å gjøre noe annet og har ikke lyst til å være politiker resten av livet, sier Thorkildsen til Avisa Oslo.

I oktober i fjor gikk Thorkildsen ut av byrådet der hun siden 2017 hadde vært byråd for oppvekst og kunnskap.