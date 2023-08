Venstres toppkandidat åpner for rødgrønt samarbeid i Oslo

Det er «problematisk og veldig lite sannsynlig» at Venstre skal samarbeide med Frp i byråd, sier toppkandidat Hallstein Bjercke (V). Han vil imidlertid ikke lukke døren for et rødgrønt samarbeid.

Førstekandidat i Oslo Hallstein Bjercke (V) vil at det skal bli billigere å kjøre kollektivt. Særlig de nye «Guri-trikkene», som ble bestilt av daværende byråd Guri Melby i 2015. Vis mer

Kortversjonen Venstres Oslo-topp Hallstein Bjercke sier at det er lite sannsynlig at Venstre kan samarbeide med Frp i byråd. Men han utelukker ikke samarbeid med de rødgrønne.

Han ønsker et blågrønt byråd og har også åpnet for samarbeid med MDG. Målet er å stenge ute de ytterste fløyene (Rødt og Frp).

Venstres viktigste valgløfter: Ruste opp Oslo-skolen, kutte klimagassutslipp og å føre en ruspolitikk som ikke er basert på moralisme. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

– Det jeg kan love, er at Venstre alltid skal være et konstruktivt parti, som skal søke makt og gjennomslag for vår politikk. Men vi vil ha et blågrønt byråd. Det er det beste for byen, sier Venstres toppkandidat i Oslo, Hallstein Bjercke.

– Dere har vært nær ved å finne budsjettenighet med Ap, SV og MDG. Lukker du døren for et slikt samarbeid fremover?

– Jeg lukker døren for radikale fløypartier. Ut over det er Venstre opptatt av å være konstruktive og være med på å styre byen.

Vil ha blågrønt byråd

Gjennom høstens valgkamp intervjuer Aftenposten toppkandidatene fra de største partiene i Oslo.

På spørsmål om hvem han helst samarbeider med, og hvem han absolutt ikke vil samarbeide med, er Bjercke klar:

– Årsmøtet har vedtatt at vi går til valg på et blågrønt byråd med Høyre og Venstre. Så har vi også strukket ut en hånd til MDG. Det betyr at vi kan få et flertall som blokkerer ytterfløyene på begge sider. Altså Rødt og Frp.

Fakta Hallstein Bjercke (46) Bydel: Østensjø (Godlia) Sivilstatus: Gift Utdanning: Siviløkonom Hobby: Fluefiske Bil: (gammel) Tesla Innflytter eller innfødt: Fra Eidsvoll Vis mer

Billigere kollektivreiser

Aftenposten har også gitt toppkandidatene en annen utfordring: Å velge seg et sted i hovedstaden som vil merke en forandring om deres parti får styre etter valget.

Bjercke valgte seg trikkeholdeplassen Universitetet Blindern.

– Vårt viktigste valgløfte er å sette ned prisen i kollektivtrafikken. Da kan alle, men særlig studentene, ta de nye trikkene hit til Blindern mye billigere enn det de gjør i dag.

– Hva er de tre viktigste sakene Venstre går til valg på?

– Ruste opp Oslo-skolen med mer penger til fysisk opprustning, kutte klimagassutslippene, blant annet gjennom billigere kollektivpriser, og en rusomsorg som ikke er basert på moralisme, men som tar vare på folk i byen vår.

– Har du en personlig hjertesak, ut over partiets hovedsaker?

– Jeg har med en liten bit av Berlinmuren som jeg plukket med meg for veldig, veldig lenge siden. For meg symboliserer den kampen for frihet, fremtid og fellesskap. Den minner meg om at jeg kjemper mot det totalitære.

Venstres toppkandidat har med seg en bit av Berlinmuren. Den symboliserer hans politiske engasjement for frihet. Vis mer

– Hva lover du å gjennomføre før jul, gitt at dere får makten i Oslo?

– Før jul vil vi sikre fortsatt fritt skolevalg, vi skal øke bevilgningene til Oslo-skolen, tilby Hagegata 30 til Studentsamskipnaden, gjøre brukerrom døgnåpne og oppheve forbudet mot private barnehager i byen.

– Hva irriterer deg mest i hverdagen?

– Det er ikke så mye som irriterer meg. Men jeg kan bli litt irritert over at det er så mye søppel rundt omkring. Og at gjenbruksstasjonen aldri er åpen når den burde vært åpen.

– Hva er den største tabben du har begått i politikken?

– Det var budsjettforliket i 2014, da vi gikk med på Frps krav om å selge ti kommunale barnehager til private aktører. Det var bare tull og symbolpolitikk.

– Hva er du mest stolt over å ha fått til i politikken?

– Det er at Venstre og jeg, som byråd, fikk bygd det nye hovedbiblioteket i Bjørvika og det nye Munchmuseet.

– Hvilken politisk motstander i Oslo vil du skryte av?

– Det er mange jeg kunne ha nevnt, men jeg vil trekke frem Eivor Evenrud (Ap), som er en skikkelig og seriøs politiker. Hun er drivende dyktig og knalltøff, og jeg synes det står ekstra stor respekt av at hun tok et opprør med Rødt og forlot dogmatismen.

– Hva er ditt favorittserveringssted?

– Jeg har tre favorittsteder. Det er Golden Chimp på Tøyen, Way Down South på Grünerløkka og Bohemen i sentrum.

– Hvilket fotballag holder du med, og når var du sist på kamp?

– Vålerenga. Jeg har sesongkort og er jo stort sett på alle hjemmekampene. Nå sist mot Odd på Intility.

– Hvilken sang oppsummerer best ditt politiske prosjekt?

– Det er mitt faste glansnummer på karaoke: «Wind of Change» av Scorpions.