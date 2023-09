Frp, KrF og Venstre: For tidlig å si om Solberg har tillit som statsministerkandidat

Høyres samarbeidspartnere Frp, Venstre og KrF vil ikke svare på om Erna Solberg er deres statsministerkandidat i 2025.

KrF-leder Olaug Bollestad, Vestre-leder Guri Melby, Frp-leder Sylvi Listhaug og Høyre-leder Erna Solberg under partilederdebatten i Bergen før valget. Vis mer

Publisert: 21.09.2023 12:25

– Du spør om noe som skal skje i 2025. Det er det altfor tidlig å si noe om. Det er ikke noe vi tenker på nå, det er opp til Høyre.

Det sier KrFs nestleder Dag Inge Ulstein på spørsmål om Erna Solberg kan være de borgerlige partienes statsministerkandidat i valget i 2025.

Han er opptatt av at alle fakta må på bordet.

– Det blir avgjørende for oss hva som kommer frem i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og eventuelt andre kanaler som Økokrim. Det er viktig for oss å få full oversikt og det tror jeg vi vil få fremover, sier nestlederen.

Høyre-leder Erna Solberg har vært den fellesborgerlige statsministerkandidaten siden 2013.

I januar sa Solberg til Aftenposten at hun var innstilt på å gjenta bragden i 2025. Og før de skjulte aksjehandlene til hennes ektemann ble kjent, var det ingen tegn til at noen av de borgerlige partiene ville peke på noen andre enn Solberg som sin statsministerkandidat.

Nå er de tidligere regjeringspartnerne til Solberg alle tause om det.

– Mye arbeid gjenstår

Venstres Grunde Almeland, saksordfører for habilitetssakene, sier at det «fremdeles gjenstår svært mye arbeid rundt habilitetssakene i kontrollkomiteen».

Partiet vil ikke avklare hvem som er deres statsministerkandidat i 2025 nå.

– For Venstre er det viktig at alle som inviteres får mulighet til å forklare seg i full bredde for komiteen i høringen. Slik at vi har hatt en grundig prosess før vi konkluderer med noe, sier han.

– Det viktigste for kontrollkomiteen er å gå grundig inn i de konkrete habilitetsbruddene under Solbergs statsministerperiode, sier han.

Omfanget av disse bruddene og hva man konkret gjorde for å forhindre at de oppsto, vil ifølge Venstre være sentrale spørsmål for kontrollkomiteen å grave i. Solberg skal delta i høringen i komiteen i november.

Frps nestleder Hans Andreas Limi svarer på saken for Frp. Han sier at det er for tidlig å se hvilken statsministerkandidat Frp går til valg på i 2025.

– Vår vurdering er at det ikke har kommet noe spesielt nytt i disse intervjuene Solberg har gitt i dag. Så det som gjenstår er kontrollbehandlingen i Stortinget og Økokrims vurdering av saken. Og hva gjelder hvem som skal være vår statsministerkandidat i 2025, så vil vi ta stilling til det når den tid kommer. Det skal vi avklare i god tid før valget. Men det er nesten to år til valget, så vi har litt tid på oss, sier han til Aftenposten.

– Spiller denne saken inn i den vurderingen?

– Det gjenstår å se hva utfallet av saken blir.

Også han viser til at kontrollkomiteen må få klarhet i nøyaktig hvilke saker Erna Solberg var inhabil i som statsminister. Han mener dessuten at det vil være fornuftig av Økokrim å etterforske saken.

– Har brutt tillit

Solberg gjennomførte torsdag et live-intervju-maraton med flere medier. Til E24 sa gjentok hun at hun vil fortsette som Høyre-leder og statsministerkandidat. Men dette er opp til Høyre, sa hun.

– Mitt utgangspunkt er at en aldri skal fatte beslutninger i veldig vanskelige situasjoner. Da skal man bruke tid til å analysere situasjonen. Utgangspunktet mitt er at det ønsker jeg fortsatt, sa hun.

– Jeg er også klar over at vi må se på disse spørsmålene fremover hvordan saken utvikler seg. Men foreløpig opplever jeg at jeg har fått stor støtte, la hun til.