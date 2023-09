INp-kandidat frykter «mini-istid», ikke global oppvarming

Borgar Hurum (75) kan bli valgt inn i bystyret i Oslo til høsten. Han tror kloden heller vil bli kaldere enn varmere i årene fremover.

Publisert: 08.09.2023 10:53

Kortversjonen Borgar Hurum (75), adrekandidat i Industri- og Næringspartiet i Oslo, tror vi går et kaldere klima i møte.

Han mener pengene som brukes på å nå 1.5 graders-målet burde bli brukt på tiltak for å møte en kommende «mini-istid».

INp hatt et oppsving i meningsmålingene i år, med mulighet for å vinne et mandat i bystyret i Oslo. Hurum kan da bli vara til bystyret. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

«Fremfor å kaste bort enorme beløp på å nå det såkalte 1,5 graders-målet, burde vi i stedet bruke noe av disse pengene til tiltak for å møte den kommende mini-istiden.»

Det skriver Industri- og næringspartiets (INp) annenkandidat og nestleder i Oslo Borgar Hurum i et gjesteinnlegg på nettstedet Document.no.

Aftenposten møter Hurum i Oslo sentrum, et steinkast fra rådhuset, der han håper på å tilbringe deler av de neste fire årene.

Hurum er sterkt kritisk til kommunens og statens bruk av penger på klimatiltak.

Mini-istid

Det Hurum omtaler som en «mini-istid», mener han vil begynne fra år 2030.

– Da vil vi begynne å få et kaldere klima, temperaturene vil synke og nå et bunnpunkt rundt 2070.

– Hva skyldes dette?

– Det skyldes de store planetene, hvordan de sirkulerer rundt sola i baner. De går jo litt lenger ut og litt lenger inn. Når de står på linje, så har det en kraftig virkning på jorden. Det gjør at det blir mindre solaktivitet, og da blir det mindre varmt.

Disse påstandene er ikke noe Hurum har funnet på selv.

Han lener seg på professor emeritus Harald Yndestad ved NTNUs Institutt for IKT og realfag, som ved flere anledninger har uttalt at vi kan vente en ny kald klimaperiode.

Poenget gjentar også Hurum i sin kandidatpresentasjon på INps nettsider.

Påstanden om at solaktivitet vil føre til kaldere klima fremover er mildt sagt omstrid, slik blant annet NRK omtalte i 2017.

Oppsving for partiet

De siste månedene har partiet Hurum er medlem av, INp, opplevd et kraftig oppsving på meningsmålinger.

Også i Oslo kan partiet få innflytelse. På flere meningsmålinger har partiet fått ett mandat i bystyret. Senest Norstats måling for Aftenposten torsdag.

I så fall vil Hurum trolig bli vara til bystyret.

Partiet beskriver seg selv som et «sentrumsorientert, distriktsvennlig parti med et fornuftig breddepolitisk partiprogram for hele Norge».

Den siste tiden INp blitt anklaget for å være et parti for klimafornektere, noe partiet selv har avvist en rekke ganger.

Fakta INp og klima I sitt partiprogram skriver INp blant annet at de ikke vil ta stilling til om klimaendringene er menneskeskapte, og at de vil melde Norge ut av Parisavtalen og EØS-avtalen.

I Oslo er partiet mot karbonfangst- og lagringsanlegget på Klemetsrud og dagens sykkelsatsing.

De vil også ta tilbake parkeringsplasser som er blitt fjernet i sentrum. Vis mer

– Opptatt av klimasaken

Hurum er 75 år gammel, opprinnelig fra Hønefoss og utdannet bygningsingeniør.

Han har aldri tidligere engasjert seg politisk. Etter å ha vært «fed up» med politikken som ble ført nasjonalt og lokalt, så han seg om etter et parti han var enig med.

Så fant han INp

– Jeg er jo veldig opptatt av klimasaken. Jeg så at partiet stiller seg åpent, uten å konkludere, det syntes jeg var bra.

Han valgte derfor å melde seg inn.

– Hvis man ønsker å få gjort noe med samfunnet, så må man jo bli politiker, da.

Håper det blir varmere

– Du har brukt mye tid på dette. Hvis det nå fortsetter å bli varmere, temperaturen fortsetter å øke, er du villig til å legge det fra deg?

– Nei, nei. Overhodet ikke. For hvis det nå skulle skje at det blir litt varmere, så ville det bare være bra, slår han fast.

– Varmt klima har historisk vært kjempebra for kloden og for menneskene. Dessverre tror jeg ikke det blir sånn.

