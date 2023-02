Mehl ble grillet i Stortinget om sin bruk av Tiktok

– Jeg ser i ettertid at jeg burde vært åpen om at jeg hadde Tiktok på en ugradert tjenestetelefon, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

Emilie Enger Mehl i Stortinget onsdag.

08.02.2023 12:29 Oppdatert 08.02.2023 13:06

Justisminister Emilie Enger Mehl var onsdag kalt inn på teppet i Stortinget for å svare på en rekke spørsmål. De handlet om hennes bruk av den kinesiske appen Tiktok på en tjenestetelefon. I tillegg handlet de om hvorvidt hun har svart åpent og sant på en rekke spørsmål fra Stortinget om bruken.

Mehl innrømmer at hun burde vært helt åpen om at hun hadde Tiktok på en ugradert tjenestetelefon mye tidligere. Hun sa hun var lei seg for at det har skapt usikkerhet.

Frp og Høyre har i lang tid spurt Mehl om dette fra Stortinget. Det var først i forrige uke at Mehl innrømmet det.

Da hadde hun i lang tid hevdet at sikkerhetshensyn gjorde at hun ikke kunne svare konkret «ja» eller «nei» på spørsmål fra stortingsrepresentanter om dette. Men nå kunne hun altså svare pressen om det samme.

Fikk ros av Listhaug

Mehl ble av Frp-leder Sylvi Listhaug spurt om hun mener at hun har overholdt sin informasjonsplikt til Stortinget når hun ikke har svart konkret på de gjentatte spørsmålene.

Da tok Mehl selvkritikk.

– Jeg ser i ettertid at jeg burde vært åpen om at jeg hadde Tiktok på en ugradert tjenestetelefon, sa Mehl.

Hun sa samtidig at hun er forsiktig med å dele informasjon om sikkerhetsrutiner.

– Siden jeg først fikk spørsmål om min bruk av Tiktok, telefon og digitale enheter, har jeg vært opptatt av å svare så åpent jeg kan og det jeg mener er klokt, sa Mehl.

Nå innrømmer hun at det var dumt.

– Jeg har vært for varsom. Det har skapt mer usikkerhet, og det er jeg lei meg for, sa Mehl.

Etter spørretimen fikk hun ros av Listhaug for dette.

– Det var helt nødvendig at hun uttrykte at hun er lei seg for at hun ikke informerte Stortinget som hun skal. Det tenker jeg at var klokt og helt nødvendig, tenker jeg, sier Listhaug til Aftenposten.

Hun varsler at Frp kan komme til å stille flere spørsmål til mer om rådene hun har fått fra sikkerhetsmyndighetene.

Frp-leder Sylvi Listhaug var fornøyd med svarene fra justisministeren.

– Har fulgt rådene

Leder av justiskomiteen, Frps Per-Willy Amundsen spurte Mehl om hennes bruk av Tiktok på tjenestetelefon er i henhold til rådene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) om mobilbruk.

– NSMs råd er generelle og gjelder alle apper. Hver bruker må gjøre sine vurderinger. Jeg mener at jeg har fulgt de rådene hele tiden, sa Mehl.

Hun fortalte der at hun har gjort en rekke vurderinger for å hindre at informasjon kommer på avveie.

– Jeg må forholde meg til de rådene som blir gitt fra våre tjenester og mitt departement, sa Mehl.

Det var hennes egen vurdering

Aftenposten spurte Mehl om hun har fått konkrete råd fra andre om ikke å informere om at hun har hatt Tiktok på en tjenestetelefon en kort periode.

– Jeg har ikke fått råd om jeg kunne dele denne spesifikke informasjonen. Men jeg har fått mange generelle råd siden jeg ble statsråd, som gjelder om å være forsiktig med å gi innsikt i sikkerhetsrutiner. Jeg må gjøre mine egne vurderinger på bakgrunn av det, sier Mehl.

– Så det er din vurdering på bakgrunn av de mer generelle rådene som gjorde at du svarte som du gjorde?

– Det er bakgrunnen for at vi havnet her, og så er jeg lei meg for at jeg har vært for varsom med akkurat dette.

Fra Høyre ble det vist til at Mehl i lang tid har sagt at hun ikke kan svare konkret på spørsmålene av sikkerhetshensyn.

Til sist valgte hun likevel å svare TV 2. Stensland spurte om hvordan Stortinget skal stole på statsråden neste gang hun velger ikke å svare på spørsmål og begrunner det med sikkerhetshensyn.

Til dette sa Mehl at hun selvsagt vil svare på alle spørsmål fra Stortinget i fremtiden, så åpent som hun kan.

Tiktok er omstridt

Tiktok er eid av det kinesiske selskapet ByteDance. Når man bruker appen samler den inn data fra de som bruker den. Noen eksperter mener dataene kan havne hos etterretningstjenesten i Beijing.

Mehl har nylig sagt at det ikke finnes råd som er spesielt rettet mot Tiktok. Men Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har gitt et sett med generelle råd om mobilbruk i tjeneste.

Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har tillit til at Mehl har fulgt rådene hun har fått fra departementet om sikkerhet.

Solberg-regjeringen anbefalte i sin tid sine medlemmer å ikke ha Tiktok på sin tjenestetelefon.

I forrige uke klinket Høyre-leder Erna Solberg til og sa at Mehl har ført Stortinget bak lyset. Hun begrunner det med at Mehl nå går bort fra begrunnelsen om sikkerhetshensyn og likevel svarer på spørsmålet.