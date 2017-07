Helseminister Bent Høie: – Støre må slutte å si dumme ting

I et intervju med Aftenposten sist helg sa Jonas Gahr Støre at Regjeringen har gjort uviktige ting til viktige saker for seg selv, og det med mye støy.

– Det er større oppgaver i det norske samfunnet enn vannscootere, Segway, import av reptiler eller for den slags skyld salg av lakrispiper, sa Ap-lederen.

Dette får helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) til å reagere.

– I snart fire år har Jonas Gahr Støre forsøkt å skape inntrykk av at vi har prioritert Segway og lakrispiper på bekostning av viktige spørsmål. For å skrive om poenget fra hans egen landsmøtetale «Stop saying stupid things!», sier Høie.

I landsmøtetalen i mai rappet Støre et sitat fra USAs tidligere president Barack Obama: «Don't do stupid shit».

– Riktig å forenkle

– Men er det ikke riktig at en rekke av disse sakene var viktige symbolsaker for regjeringspartiene?

– Det er riktig at forenkling og fjerning av unødvendige forbud er viktige saker for en Høyre-Frp-regjering, men dette har ikke gått på bekostning av de viktige sakene. En statsministerkandidat bør holde seg for god til å skape et slikt feilaktig inntrykk, sier Høie.

– Betyr dette at du frykter at årets valgkamp blir grisete?

– Jeg er mer engstelig for at folk skal føle at valgkampen blir uviktig istedenfor grisete, fordi man ikke vil diskutere viktige spørsmål, sier Høie.

Selv mener Høie at valgkampen bør handle om «en skole som griper fatt i barns lærevansker tidlig, en helsetjeneste som er i stand til å hjelpe raskt og forsvar og politi som kan beskytte landet og innbyggerne».

– Høyre diskuterer disse spørsmålene med Arbeiderpartiet når som helst, slår han fast.

Helseministeren minner om at Regjeringen har håndtert et oljeprisfall og en flyktningkrise.

Peker på reformer

– I tillegg har vi prioritert store og viktige reformer i et tempo som Støre i andre sammenhenger har kritisert. Slik som kommunereform, politireform, samferdselsreform, utdanningsløft for lærerne og skape pasientens helsetjeneste, for å nevne noe, forklarer Høie.

Han gjentar at Høyre gjerne diskuterer disse tingene med Støre og Ap, også hva den rødgrønne regjeringen prioriterte i sine åtte år ved makten.

– Stortingets vedtak om rettighetsfesting av brukerstyrte personlige assistenter skjedde høsten 2005, men de klarte ikke å fullføre det på åtte år. Vi fikk ordningen raskt på plass. De prioriterte å fjerne støtten til PC for elever med lærevansker i skolen, noe vi måtte innføre igjen, ramser helseministeren opp.