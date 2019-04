Høyre i Bergen åpner for samarbeid med bompengeparti

– Det skal ikke stå på oss. Vi inviterer FNB til å være med å ta ansvar, sa Hove til de fremmøtte, ifølge NRK.

I en meningsmåling i Bergens Tidende denne måneden skapte bompengelista «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» sjokkbølger i Bergen, etter å ha fått hele 16,9 prosent oppslutning.

Trolig må Høyre gå til bompengepartiet for å flertall i bystyret, og for å få til et byrådsskifte i Bergen.

Bompengelista FNB har satt flere krav til de som ønsker å samarbeide med partiet. Blant annet vil partiet redusere prisnivået på bomstasjonene, hindre at bybanetraseen til Åsane blir lagt over Bryggen, samt å fjerne de 13 nyoppsatte bommene i utkanten av byen og de to bomstasjonene i Bergen sentrum.