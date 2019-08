Statsministeren kaller inn til pressekonferanse etter krisemøter om bompenger

Siv Jensen har tydelig sagt nei til videre forhandlinger for å få en ny bompengeskisse på bordet. Fredag deltok hun likevel i et krisemøte sammen med de andre lederne for regjeringspartiene. Klokken 20.45 holder Erna Solberg pressekonferanse om bompengestriden.