Prognose: Historisk dårlig resultat for Arbeiderpartiet

Prognosen fra Valgdirektoratet viser følgende oppslutning om partiene på landsbasis:

Prognosen bekrefter flere trender fra meningsmålingene:

Arbeiderpartiet blør, mens de andre partiene på venstresiden går kraftig frem.

Senterpartiet er valgets store vinner og øker oppslutningen i alle 11 fylker. I Nord-Norge ligger partiet an til å ta hver fjerde velger.

Alle de borgerlige partiene taper stand, og Venstre går mot et krisevalg.

Protestpartiet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) er større enn et av regjeringspartiene nasjonalt, jevnstore med Høyre og Ap i Bergen og på vippen i Stavanger.

Valgdirektoratets landsprognose baserer seg på foreløpig opptalte stemmer og historikk fra tidligere valg (se faktaboks).

Fakta: Hva forteller prognosen? En prognose er en forventning om hva valgresultatet blir, men ikke en fasit. Det er Valgdirektoratet som beregner prognosen for valgresultatet. Den baserer seg på foreløpig opptalte stemmer, samt historikk fra 2017 og 2015 gjennom en matematisk modell. Valgdirektoratet leverer prognose for de fire største kommunene: Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. For de øvrige kommunene må vi avvente faktiske resultater. For fylkestingsvalget beregnes det prognoser for hvert av fylkene og på landsnivå. Kilde: Valgdirektoratet

Ketil B Haugstulen

Arbeiderpartiet har aldri fått under 27 prosent i et fylkestingsvalg. Jonas Gahr Støre ser dermed ut til å styre partiet mot dets dårligste lokalvalg noensinne. Fallet er dramatisk, men både partiets nestledere, LO og AUF avviser at det vil føre til en lederdebatt.

Partiet har mistet velgere i samtlige fylker. Ute i landet taper Ap massivt til Senterpartiet. Mest tilbake går det i Oslo, Nord-Norge og på Vestlandet. Ap kommer trolig likevel til å beholde makten i Oslo og Trondheim på grunn av stor fremgang hos de andre partiene på venstresiden.

Regjeringspartiene mister velgere

Samtlige av dagens regjeringspartier mister oppslutning, og Venstre ligger an til å havne på rundt 3 prosent. Det er en lavere oppslutning enn FNB ser ut til å få.

Tallene endrer seg stadig, men den siste timen har Høyres nasjonale oppslutning vippet mellom 18 og 20 prosent. Det vil i så fall tilsvare et av partiets dårligste lokalvalg noensinne. I tillegg går statsminister Erna Solberg mot tap i flere storbyer.

Partiet vil ikke kunne gjenerobre makten i Oslo og trolig heller ikke overta ordførerkjedet i Trondheim. I de andre storbyene er Høyre avhengige av bred støtte for å få flertall.

Frp lå an til sitt dårligste resultat ved et lokalvalg siden 1991, men etterhvert som flere stemmer telles opp, har partiet stabilisert seg rundt 8,5 prosent. Det førte ikke til jubel på valgvaken, og nestleder Sylvi Listhaug har uttalt at hun ikke er fornøyd. Det eneste fylket Frp går frem i, er Listhaugs hjemfylke, Møre og Romsdal.

Valgets store vinnere

Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum har størst grunn til å smile. Partiet får større andel stemmer i samtlige fylker og kommer til å få mange nye ordførere. Flest nye stemmer vinner de i Troms og Finnmark, Nordland og Innlandet. I Andøy kommune i Nordland har partiet fosset frem og nærmer seg en oppslutning på 58 prosent. Det er en fremgang på 48 prosentpoeng.

Også Rødt og SV har vunnet langt flere velgere enn ved forrige lokalvalg. Partiene går frem i henholdsvis 10 og 11 fylker, og Rødt vil ifølge prognosen havne over 4 prosent.

Miljøpartiet De Grønne (MDG) fortsetter sitt nasjonale gjennnombrudd og går frem i samtlige fylker. Partiet så en stund til å kunne knive med Frp om å bli landets fjerde største parti, men prognosene har nå stabilisert seg 1 prosentpoeng bak Siv Jensens parti. På enkelte målinger har MDG hatt tosifret oppslutning. Slik blir det ikke, men i Oslo viser foreløpig opptalte stemmer en dobling. Sammenholdt med Aps fall betyr det at MDG nesten er jevnstore med Arbeiderpartiet.

Dan P. Neegaard

Høyre størst i Oslo

I hovedstaden gjenvinner Høyre posisjonen som byens største parti, ifølge foreløpig opptalte stemmer. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ser likevel ut til å få fortsette. Det skyldes ikke minst MDGs fremgang. Partiet har i skrivende stund nær doblet oppslutningen fra kommunevalget i 2015.

De rødgrønne partiene som sitter i dagens byråd, Ap, SV og MDG, har et såpass stort forsprang at et byrådsskifte virker usannsynlig.

Fakta: Kommunestyre- og fylkestingsvalget Kommunestyre- og fylkestingsvalget holdes mandag 9. september. 154 av de nye kommunene avholdt også valg søndag 8. september. Det avholdes valg for de 356 kommunene og 10 av de 11 fylkene som vil eksistere fra og med 1. januar 2020. Oslo avholder ikke eget fylkestingsvalg, men holder til gjengjeld valg til 15 bydelsutvalg. Det var mulig å forhåndsstemme fra og med 12. august til og med fredag 6. september. 875.584 personer har forhåndsstemt. Det tilsvarer 20,8 prosent av de stemmeberettigede, og er ny rekord i et lokalvalg. I fjor benyttet 14,57 prosent av velgerne denne muligheten. Antallet stemmeberettige ved årets valg er av SSB anslått til 4.202.016, per 7. august. På de to valgdagene kan man kun avgi stemme i den kommunen man var registrert i per 30. juni 2019. (Kilde: Valgdirektoratet, SSB)

Flere rødgrønne vokser i Trondheim

I Trondheim har Ap og ordfører Rita Ottervik mistet nesten annenhver velger siden 2015-valget, ifølge de foreløpig opptalte stemmene. Men SV og MDG ser ut til å gjøre det svært bra.

Basert på dette vil dagens konstellasjon i Trondheim med Ap, KrF, Sp og MDG miste flertallet. Dermed må Arbeiderpartiet og ordfører Rita Ottervik sondere også med andre partier for å finne flertall. Blant annet vil et samarbeid mellom Ap, SV, Rødt og MDG ha flertall i bystyret.

Status i de andre storbyene

I skrivende stund har Arbeiderpartiet nær halvert sin oppslutning i Bergen. Også Høyre kan få en oppslutning under 20 prosent, mens Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) går mot et brakvalg.

FNB puster begge de tradisjonelle styringspartiene i nakken, og partiets førstekandidat Trym Aafløy kan fjerne Arbeiderpartiet fra makten. Hverken Ap eller Høyre har per nå flertall (34 mandater), og FNB blir derfor helt avgjørende i dannelsen av det nye byrådet.

Også i Stavanger ser FNB ut til å kunne havne på vippen. Arbeiderpartiet taper stand, men Høyre og sittende ordfører Christine Sagen Helgø går mest tilbake. Hun tar imidlertid ikke gjenvalg i år, og spørsmålet er nå om oljebyens neste ordfører blir Arbeiderpartiets Kari Nessa Nordtun eller Høyres John Peter Hernes.

I Kristiansand går Demokratene frem over 9 prosentpoeng, ifølge foreløpig opptalte stemmer. Det gjør protestpartiet til byens tredje største parti.