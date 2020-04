Etter mange uker med politisk borgfred, brukte Ap-leder Jonas Gahr Støre og partiets helsepolitiske talsperson Kjersti Kjerkol den første spørretimen etter korona-nedstengningen til et oppgjør med helseminister Bent Høie (H).

Det var to ting Ap særlig var opptatt av, nemlig mangel på intensivplasser og beredskap før krisen rammet, og hva som nå blir veien videre for å åpne opp landet når vi skal vende tilbake til en mer normal situasjon.

Ikke godt nok forberedt

Ap-toppene mener at dersom Norge hadde hatt tilstrekkelig intensivkapasitet, nok smittevernutstyr og tilgang på legemidler for dem som ble alvorlig syke, så er det ikke sikkert at alle de strenge tiltakene ville vært nødvendige.

I praksis vil det si at Norge ikke hadde hatt behov for så omfattende nedstengning.

Diskusjonen om den manglende beredskapen startet allerede i NRKs politisk kvarter og fortsatte inn i spørretimen.

Støre sa at Norge var for dårlig forberedt da krisen traff. Valget av «slå ned-strategien» var delvis begrunnet i manglende beredskap. Han spurte direkte om Høie han var enig i at Norge var for dårlig forberedt.

– Jeg mener det er for tidlig å trekke konklusjonene nå, sa Høie.

Han viste til at det er nedsatt et utvalg som skal granske beredskapen.

Statsråden mente at det vil være å trekke konklusjonen på et for tynt grunnlag å gjøre det før granskingen er klar.

Høie mente også at det var galt å ha en slik beredskapsdiskusjon når de som skal granskes står midt oppe i arbeidet med å løse krisen.

Hvordan åpne opp?

Både Støre og Kjerkol var opptatt av diskusjonen om hvordan Norge skal åpnes opp.

Ap-lederen etterlyste en debatt om dette og ikke minst at det kunne være større lokale variasjoner. Der hvor det er lite smitte burde en åpne mer.

Høie svarte at når man nå åpnet opp, hadde det vært viktig å gjøre det likt over hele landet. Det gjaldt ikke minst skoler og barnehager.

Statsråden viste også til at lærerorganisasjonene hadde vist til at det var bra at reglene var det samme landet over, fordi det ga økt trygghet for lærere, elever og foreldre.

Men han åpnet for at man fremover kunne ha større grad av lokale tilpasninger og viste til at åpningen må skje gradvis.

Høie viste til at det måtte gå 14 dager mellom endringene for å få tid til å evaluere effektene.