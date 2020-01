Da statsminister Erna Solberg gikk inn i statsrådssalen på Slottet klokken 11 fredag, besto regjeringen av Høyre, Venstre, KrF og Frp. 25 minutter senere kom hun ut igjen etter å ha møtt kong Harald, denne gang uten Frps syv statsråder.

Den historiske exiten som Frp-leder Siv Jensen varslet mandag, var med det fullført. For første gang i norsk historie har et parti trukket seg ut av en sittende regjering, og inn i regjeringen kom syv nye ansikter som allerede var kjent i mediene torsdag kveld.

Morten Uglum

Avtroppende olje- og energiminister Sylvi Listhaug fra Frp på vei ut fra statsrådssalen og på vei tilbake i opposisjon. Hun fikk så vidt litt over én måned i statsrådsstolen.

Morten Uglum

Avtroppende justisminister Jøran Kallmyr (til venstre) var i Rwanda da han fikk beskjed om at han ikke lenger hadde en statsrådsjobb. Frp rakk å ha syv politikere innom justisministerrollen i løpet av perioden i regjering.

Terje Bendiksby

Alle de avtroppende statsrådene kom ut på baksiden av Slottet, sa adjø til noen statsansatte, tok med seg blomstene og forsvant videre, mens de nye regjeringsmedlemme møtte pressen på den andre siden av monarkens residens.

Olav Olsen

Den nye Høyre-, Venstre- og KrF-regjeringen i sin helhet. Det er 19 år siden sist en slik regjeringssammensetning fikk innta kontorene for den utøvende statsmakt, den gang etter stortingsvalget i 2001.

Morten Uglum

Stemningen i januarsolen var upåklagelig. Her Linda Hofstad Helleland, Tina Bru og Monica Mæland. Nå venter et tungt ansvar som kompenseres med 1,4 millioner kroner i årslønn for hver statsrådspost.

Olav Olsen

For mange var trolig Knut Arild Hareides utnevnelse til samferdselsminister en av de største overraskelsene i den nye regjeringen, etter det betente veivalget i KrF for litt over ett år siden. Her er han bak et lite berg av blomster.

Det er 15 år siden sist han vært statsråd, også da i en regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre. Den da 31 år gamle Knut Arild Hareide var tidenes yngste KrF-statsråd da han ble utnevnt til miljøvernminister i 2004.

Olav Olsen

En sprudlende glad Abid Raja feiret statsrådsposten som kultur- og likestillingsminister med en heftig omfavnelse av kona Nadia Ansar.

Her de de sammen med Sveinung Rotevatn (til venstre) som blir ny klima- og miljøminister, og Venstre-leder Trine Skei Grande, som blir ny kunnskapsminister.

TERJE PEDERSEN

Man lager ikke ny regjering i 2020 uten å ta en selfie til sosiale medier.

Olav Olsen

Det ble tårer og forsoning da Abid Raja tok over som kultur- og likestillingsminister etter Venstre-partileder Trine Skei Grande, som blir kunnskapsminister.

– Det har vært turbulent mellom oss, det kommer vi til å bli spurt mye om. Men jeg tror at det folk ikke vet, er at før det var turbulent, så var det veldig godt. Venner kan også krangle, men et godt vennskap kan også gjenbygges, sa Raja.

Vårt Land

Det var riktignok ikke første gang Raja var innom statsrådskontoret. Torsdag kveld, mens Trine Skei Grande og departementsansatte hadde fagdag og fest, ble Raja observert på kontoret.

Han hevdet senere, tilsynelatende med en spøkefull mine, at han ikke hadde prøvd statsrådsstolen, men bare ladet mobilen.

Morten Uglum

33 år gamle Tina Bru fra Høyre tar over som olje- og energiminister etter Sylvi Listhaug, som fikk rett over én måned på kontoret. Rogalendingen blir en av regjeringens yngste medlemmer.

Dan P. Neegaard

Høyres Anniken Hauglie har hatt det politiske ansvaret for trygdeskandalen, som omtales som den største skandalen i det offentlige Norge etter krigen.

Hun forsvinner ut av regjeringen, og ansvaret for å rydde opp overtas nå av Torbjørn Røe Isaksen, som har vært næringsminister.

Fredrik Hagen

Høyres Monica Mæland tar over kontoret til Frps Jøran Kallmyr. Justisdepartementet har hatt stor gjennomtrekk av statsråder de siste syv årene. Han tok over etter Tor Mikkel Wara, som trakk seg i mars 2019. Waras samboer er tiltalt for angrep på demokratiet og trusler mot den daværende justisministeren.

Også Ingvil Smines Tybring-Gjedde, som har hatt et eget ansvar for beredskap og samfunnssikkerhet, forsvinner ut av departementet.

Mæland får følgelig også ansvaret for dette fagfeltet, og med det innføringen av nye redningshelikoptre. Hun kan påminnes dette ved å titte på helikoptermodellene på skapet i bakgrunnen.

Fredrik Varfjell

I den lange rekken av seremonielle nøkkeloverrekkelser var også Kommunal- og moderniseringsdepartementet, der Linda Hofstad Helleland fra Høyre går inn i en ny rolle som distrikts- og digitaliseringsminister.

Nikolai Astrup går fra å være digitaliseringsminister til å bli kommunal- og moderniseringsminister samme sted.

Lise Åserud

Det var klemmestemning da Høyres Jan Tore Sanner overtok statsrådskontoret fra Siv Jensen. Sanner har vært kunnskaps- og integreringsminister.

Lise Åserud

Siv Jensen forlater her finansdepartementet etter mer enn seks år som finansminister. Nå går hun tilbake til rollen som stortingsrepresentant, der den nå bedrageridømte Mazyar Keshvari har møtt i hennes sted og levert falske reiseregninger.

Fra dette utgangspunktet skal hun lede Fremskrittspartiet i opposisjon frem mot stortingsvalget neste år.