Giske tar ikke gjenvalg til Stortinget: – Belastningen blir for stor

Trond Giske skriver på Facebook at han ikke vil stille opp i et benkeforslag på lørdagens årsmøte, og at det er uaktuelt for ham å stille til gjenvalg på Stortinget.

Trond Giske skriver på Facebook at han ikke kommer til å stille opp i et benkeforslag på det kommende årsmøtet lørdag. Han vil heller ikke ta gjenvalg til Stortinget.

«Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti jobber i dag med å lage et nytt forslag til styre. I den forbindelse spekuleres det i benkeforslag på meg. Jeg vil ikke stille opp i et benkeforslag og anbefaler at årsmøtet samler seg om valgkomiteens forslag. Jeg håper de mange som har støttet meg i kommunepartiene i Trøndelag vil følge den oppfordringen», skriver Giske.

Videre i posten tar han et oppgjør med mediene og deres omtale av hva han beskriver som «usanne anklager mot meg uten noen dokumentasjon». Han vil nå ikke stille til gjenvalg i Stortinget.

«Jeg har derfor sammen med familien min kommet til at jeg ikke lenger kan stå i dette, heller ikke i en renominasjon til Stortinget. Belastningen blir for stor. Jeg er lei meg overfor alle som støtter meg og som oppfordrer meg til å stå på. Jeg skulle gjerne fulgt oppfordringen og bidratt til å bygge et godt og sterkt Arbeiderparti. Det er dessverre ikke mulig,» skriver han.

Torsdag kveld skrev Adresseavisen at partikontoret har fått inn et nytt varsel mot Trond Giske. – Vi kan bekrefte at vi har mottatt et varsel. Dette håndteres i henhold til våre retningslinjer, skrev partisekretær Kjersti Stenseng i en melding til Adresseavisen.

Aftenposten kjenner ikke til innholdet i det nye varselet eller hvem avsenderen er. Ifølge Adresseavisen skal det handle om en hendelse som skjedde på en partisamling i Sør-Trøndelag Ap i 2014 da varsleren var 18 år.

Giske ble nylig enstemmig innstilt som ny leder i Trøndelag Ap. Han gikk av som nestleder i Arbeiderpartiet i januar 2018 etter varsler om seksuell trakassering og upassende oppførsel.

Innstillingen har skapt mye debatt i ettertid.

Torsdag fikk krisen i Arbeiderpartiet et foreløpig klimaks. 29 år gamle Sandra Skillingsås delte sine personlige erfaringer om Trond Giske i et stort intervju med Adresseavisen. Hun var fylkessekretær i AUF og valgkampmedarbeider under Trond Giske i 2013 og 2014.

Kort tid etter kom beskjeden om at Trøndelag AUF trakk sin støtte til Trond Giske som fylkesleder. Det ble enstemmig vedtatt på et ekstraordinært styremøte i Trøndelag AUF torsdag ettermiddag. Det møtet ble arrangert etter at Skillingsås’ historie ble publisert.

