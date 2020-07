Jan Bøhler tar ikke gjenvalg til Stortinget

Bøhler skriver at han «har fått vite av noen i media» at personer i Oslo Arbeiderparti «prøver å sette i gang noe mot meg i forhold til Stortingsnominasjonen.»

Videre skriver Bøhler at han ikke ønsker å være «gjenstand for intern strid og anonyme operasjoner.»

Bøhler kritiserer også Oslo Arbeiderparti og deres politikk lokalt i byen. Han hever frem ungdomskrimanlitet, utenforskap blant barn og unge, krav til integrering, prioritering av Groruddalen og nedlegging av Ullevål sykehus som saker han mener Oslo Arbeiderparti har sviktet.

Aftenposten har ikke lykkes med å få tak i Jan Bøhler for ytterligere kommentarer.

Oslo-leder kjenner seg ikke igjen

Gruppeleder for Oslo Arbeiderparti i byrådet, Frode Jacobsen, har lest Bøhlers melding. Han sier han tar det til etterretning at Bøhler ikke går for gjenvalg. Han takker Bøhler for innsatsen gjennom mange år, og håper at han fortsetter å engasjere seg i partiet.

Jacobsen sier han stiller seg undrende til at Bøhler lister opp enkelte saksfelt som Oslo Arbeiderparti ikke skal ha vært gode nok på.

– Jeg har ikke opplevd at Bøhler har fremmet forslag på disse områdene som går i en annen retning enn retningen Oslo Ap har hatt de siste årene. Jeg vil gjerne snakke mer med Jan om det han skriver der, sier gruppelederen.

Jacobsen kjenner seg heller ikke igjen i påstandene om intern strid.

– Vi skal som vanlig ha en nominasjonsprosess. Jan har vært med i Oslo Arbeiderparti lenge og vet alltid at det blir diskusjoner i nominasjonsprosesser. Oslo Arbeiderparti skal ha en åpen prosess om hvem som skal ha hvilke verv, men slik skal det også være i et parti.

Arbeiderpartiet

– Mindre spill enn før

Han er ikke overrasket over at nominasjoner blir diskutert, men sier han ikke deler oppfatningen om at det er mye spill i kulissene.

– Jeg tror ikke det er noe annerledes enn de foregående 20 årene hvor Bøhler har vært involvert i nominasjonsprosesser. Jeg tror snarere det er mindre spill enn før, sier Jacobsen.

Bøhlers avgang er heller ikke et tegn på at det er splittelse mellom Arbeiderpartiet i Oslo og partigruppen på Stortinget, sier Jacobsen. Han nevner integrering og flyktninger, klima og samferdsel som politiske tema hvor lokallaget og Arbeiderpartiet sentralt er ueinige, men at slike uenigheter ikke er unormalt for et stort parti.