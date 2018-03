Mulig løsning på regjeringskaoset: Listhaug må beklage igjen – og bli trodd av KrF

Det er etter det Aftenposten kjenner til en løsning som diskuteres i regjeringskretser.

Statsminister Erna Solberg og Knut Arild Hareide har hatt flere samtaler i løpet av helgen, men det har ikke lykkes Aftenposten å få en kommentar på opplysningene fra noen av dem.

Det har heller ikke lyktes Aftenposten å få Sylvi Listhaugs kommentar til opplysningene.

Stortinget vil tirsdag behandle mistillitsforslaget mot Listhaug. Forslaget er satt frem av Rødt.

Ap, Senterpartiet, SV og MDG har sagt de vil støtte mistillitsforslaget. Forslaget trenger dermed bare Kristelig Folkepartis støtte for å få flertall.

Fortsatt holder KrF Regjeringen og resten av opposisjonen på pinebenken.

Mandag samles landsstyret i KrF for å behandle denne saken. Aftenposten har i helgen vært i kontakt med en rekke personer i KrF, men der i gården har man munnkurv.

KrF-leder Knut Arild Hareide har ikke ønsket å stille til intervju.

KrFs informasjonssjef Dag Fedøy bekrefter at det har vært kontakt flere ganger mellom statsminister Erna Solberg og KrF-leder Knut Arild Hareide. Det er meget få personer som deltar i og kjenner innholdet i de samtalene som foregår.

Sette hardt mot hardt

Ifølge ulike kilder skal Solberg i helgen ha informert Hareide om at hun vil sette hardt mot hardt. Mistillit til Listhaug betyr at Regjeringen stiller kabinettsspørsmål. Det betyr at landet kastes ut i en regjeringskrise. På denne måten ønsker Solberg å presse Hareides KrF til ikke å stemme for mistillitsforslaget. Men dette skal være siste utvei.

Derfor letes det også etter andre løsninger.

Listhaug må beklage og bli trodd

Det som opptar regjeringspartiene er hva KrF skal ha for ikke å stemme for mistillit. I den vurderingen er det, etter det Aftenposten kjenner til, lansert som en løsning at Sylvi Listhaug skal gå på talerstolen under tirsdagens møte og beklage at hun fredag 9. mars postet på Facebook at «Arbeiderpartiet setter terroristers rettigheter foran nasjonens sikkerhet.»

Det hun må lese opp skal også inneholde en unnskyldning og beklagelse til ofrene etter 22. juli. Mange av ofrene har reagert sterkt på Listhaugs FB-posting, men også på at Listhaugs unnskyldning fra Stortingets talerstol torsdag ikke ble oppfattet som ektefølt.

Utfordringen nå er å få til en beklagelse som virker troverdig og som KrF derfor kan si seg fornøyd med. Slik kan KrF sørge for at Listhaug legger seg helt flat, samtidig som partiet redder landet fra en regjeringskrise. Og statsministeren slipper å stille kabinettsspørsmål.

Selv om det er stor frustrasjon og oppgitthet blant flere sentrale KrF-ere over Listhaugs adferd den siste uken, så advarer samtidig en rekke sentrale KrF-politikere ute i landet mot å stemme for et mistillitsforslag som kan bane veien for en rødgrønn regjering. KrF har allerede stemt for den usedvanlig sterke kritikken mot Listhaug som alle andre partier enn regjeringspartiene stemte for. Dermed er det ingen tvil om hva KrF mener.

KrF gikk til valg på å støtte Erna Solberg som statsminister og støttet også Solberg-regjeringens statsbudsjett for 2018. En stor andel av KrFs velgerskare er også tradisjonelt borgerlig innstilt.

Statssekretær ved Statsministerens kontor Rune Alstadsæther skriver i en SMS at statsministeren ikke har noen kommentarer til opplysningene om møter med KrF.

Press fra opposisjonen

I helgen har Hareide, Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sps Trygve Slagsvold Vedum sagt at dersom statsministeren flytter på Listhaug vil hun unngå mistillitsforslaget. I regjeringskretser har man reagert sterkt på at opposisjonen forsøker å detaljstyre hvordan regjeringspartiene setter sammen sin regjering.

Ap lar seg ikke skremme av et kabinettsspørsmål, selv om Jonas Gahr Støre i helgen ikke ville svare på om han er klar til å overta som statsminister.

– Arbeiderpartiet har gjort det klart at vi ikke kan ha tillit til justis- og beredskapsministeren. Vi vil derfor stemme for mistillitsforslaget. Arbeiderpartiet er ikke en del av Erna Solbergs parlamentariske grunnlag. Utover det har jeg ingen kommentarer, sier Støre i en melding til NTB