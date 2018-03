Støre: – Listhaug forstår ikke alvoret

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener justisminister Sylvi Listhaugs (Frp) avgang var en riktig avgjørelse, men er kritisk til begrunnelsen:

– Begrunnelsen hun gir i kommentarene viser at Listhaug ikke har skjønt alvoret i denne saken. At hun har rettet anklager mot alle andre viser at hun ikke tar inn over seg hva dette har handlet om. Det har handlet om et Facebook-innlegg som var usaklig, spekulativt og politisk potensielt farlig. Det er en forlengelse av Frps linje med dobbeltkommunikasjon, ved å være i en regjering og samtidig være i fri dressur på utsiden, slik de har fått holde på i alle disse årene. En justisminister, av alle, kan ikke nøre opp under hat og konspirasjonsteorier. En justisminister, mer enn andre statsråder vil jeg si, bør være samlende, sier Støre.

Han beskriver de siste ukene som «en tid med ville overdrivelser og spekulasjoner på sosiale medier».

– Utfallet er at stortingsflertallet har markert at nok er nok, det er gått over grensen.

– Solberg har ikke ledet regjeringen på en god måte

Listhaug uttalte også at det mye omtalte Facebook-innlegget hadde «omgjort norsk politikk til en barnehage.»

– Det er ikke en statsråd verdig, mener Støre.

– Hvordan mener du statsminister Erna Solberg har håndtert situasjonen?

– Statsministeren har her latt det skure og gå. Jeg mener hun burde satt foten ned. Statsministeren burde ha sett alvoret i Facebook-innlegget, kjent vekten av både bilder og ord, sett reaksjonene der ute på nettet, ikke minst fra alle de sårbare menneskene som følte at vi kom i en utsatt situasjon. At hun ikke satte skapet på plass tidligere synes jeg vitner om at hun ikke har ledet Regjeringen på en god måte, sier Støre.

Listhaug sa tidligere tirsdag morgen blant annet at hun mener opposisjonen knebler ytringsfriheten. Det er ikke Støre enig i.

– Dette har vært en seier for ytringsfriheten, fordi ytringer over hele landet har reist seg mot en justisminister som ikke ser skillet og alvoret i sin dobbeltkommunikasjon med billedbruk og metaforbruk. Listhaugs påstand faller på sin egen urimelighet, sier Støre.

– Ytringsfriheten har bestått en veldig god test

– Hva er din kommentar til at Erna Solberg kritiserte det som kom frem i debatten og mente at flere burde se over sine manus på nytt?

– Det var en underlig påstand om uanstendighet hos de parlamentariske lederne. Jeg oppfattet at alle holdt innlegg som var helt innenfor, både fra opposisjonen og posisjonen. Jeg undres over at statsministeren, som vil ha et levende ordskifte om saker, feller en slik karakteristikk over innleggene.

– Føler du at dette får noen konsekvenser for debattklimaet?

– Vi må ta inn over oss hva denne saken handlet om, nemlig at ord og bilder kan utløse veldig sterke reaksjoner og holdninger. Da tenker jeg på dobbeltkommunikasjon, konspirasjonsteorier og hatteorier som blir stimulert. Vi er vant til å ha et ordskifte med temperatur i Norge, det bør vi ha. Jeg mener ytringsfriheten har bestått en veldig god test denne siste uken ved at ulike meninger har kommet frem. Så får vi trekke lærdommer av det, men bevisstheten om hva ord og bilder kan bidra til av hat og reaksjoner, det tror jeg er hovedlærdommen denne uken.