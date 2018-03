Regjeringstoppene samlet i krisemøte

– Det er en svært alvorlig situasjon når også KrF har varslet at de vil støtte mistillitsforslaget. Det etter at både statsministeren og Listhaug har gitt en uforbeholden beklagelse for det uakseptable Facebook-innlegget, sier første nestleder i Høyre og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner til Aftenposten mandag kveld.

Mandag kveld sitter partiledelsen og de parlamentariske lederne fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre i krisemøte i statsministerboligen.

Sanner ville ikke svare på Aftenpostens spørsmål om justis- og beredskapsminister Sylvi Listhaug (Frp) var til stede.

Høyre-statsråden håper KrF ikke vil bidra til å kaste statsminister Erna Solberg og den blågrønne regjeringen. KrF-leder Knut Arild Hareide sa mandag at et samlet landsstyre ikke har tillit til Listhaug.

– Vi håper KrF til syvende og sist ikke vil drive landet ut i en regjeringskrise, sier Sanner.

Han ønsket ikke å si om statsminister Erna Solberg er beredt til å stille kabinettsspørsmål i Stortinget tirsdag. Han uttrykte misnøye ved at opposisjonen har åpnet for at Listhaug kan gå over til et annet departement.

– Saken var opprinnelig en uakseptabel Facebook-melding. Det vi hører fra enkelte opposisjonspartier er at de ikke har tillit til Listhaug som justisminister, men at de vil kunne ha tillit til Listhaug i en annen posisjon. Det rokker ved selve maktfordelingsprinsippet, opposisjonen ønsker å dirigere hvilke statsrådsposter som statsministeren skal gi.