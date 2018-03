Regjeringstoppene satt i krisemøte mandag kveld

– Det er en svært alvorlig situasjon når også KrF har varslet at de vil støtte mistillitsforslaget. Det etter at både statsministeren og Listhaug har gitt en uforbeholden beklagelse for det uakseptable Facebook-innlegget, sa første nestleder i Høyre og kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner til Aftenposten.

Mandag kveld satt partiledelsen og de parlamentariske lederne fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre i krisemøte i statsministerboligen.

Sanner snakket med Aftenposten før møtet. Han ville ikke svare på Aftenpostens spørsmål om justis- og beredskapsminister Sylvi Listhaug (Frp) også ville være til stede under møtet.

Fakta: Listhaug-saken Rødt fremmet onsdag 14. mars mistillitsforslag mot Listhaug i kjølvannet av en kontroversiell Facebook-post statsråden la ut uken før. Stortinget skal votere over forslaget tirsdag 20. mars

Ifølge kilder VG har snakket med, vil statsminister Erna Solberg (H) stille kabinettsspørsmål og gå av dersom Stortinget feller Listhaug tirsdag.

Bråket startet med at Listhaug i en Facebook-post 9. februar anklaget Arbeiderpartiet for å være mer opptatt av å beskytte terroristers rettigheter enn nasjonens sikkerhet.

Posten ble lagt ut etter at opposisjonen på Stortinget stemte ned regjeringens lovforslag om å åpne for å frata norske fremmedkrigere passet uten å måtte gå veien om en domstol.

Innlegget ble møtt med bred kritikk for å være usmakelig, farlig og uakseptabelt og bidra til Ap-hat.

Etter fem dager med massiv kritikk fjernet Listhaug innlegget, men kun med den begrunnelse at hun manglet rettighetene til å bruke illustrasjonsbildet som fulgte innlegget.

14. mars beklaget statsminister Erna Solberg (H) på vegne av regjeringen innlegget til Listhaug og sa unnskyld til de som hadde blitt såret av det.

15. mars beklaget Listhaug selv fra Stortingets talerstol. Justisministeren ble presset til å gå opp på talerstolen hele fire ganger og beklage med ulik ordlyd.

Etter debatten besluttet Ap at de ville støtte mistillitsforslaget fra Rødt. Sp, SV og MDG varslet også støtte.

KrF er på vippen i saken. Mandag 19. mars uttalte partiets landsstyre at de ikke har tillit til Listhaug. Om KrFs stortingsgruppe tirsdag ender med å stemme for mistillitsforslaget, og dermed felle regjeringen, er ennå ikke avklart.

KrF-leder Knut Arild Hareide ba mandag Erna Solberg ta grep for å unngå en mistillitssituasjon. Solberg sitter mandag kveld i krisemøter med Frp-leder Siv Jensen, Venstre-leder Trine Skei Grande (V) og regjeringspartienes parlamentariske ledere. Kilde: NTB

Torgeir Strandberg

Høyre-statsråden sa at han håper KrF ikke vil bidra til å kaste statsminister Erna Solberg og den blågrønne regjeringen. KrF-leder Knut Arild Hareide sa mandag at et samlet landsstyre i partiet ikke har tillit til Listhaug.

– Landsstyret har uttrykt at de ikke har tillit til den sittende justisministeren. Og de ber Erna Solberg om å ta grep, så vi unngår å få en mistillitssituasjon i Stortinget i morgen, sa Hareide etter mandagens fire timer lange møte.

– Vi håper KrF til syvende og sist ikke vil drive landet ut i en regjeringskrise, sa Sanner.

Torgeir Strandberg

Han ønsket ikke å si om statsminister Erna Solberg er beredt til å stille kabinettsspørsmål i Stortinget tirsdag. Han uttrykte misnøye over at opposisjonen har åpnet for at Listhaug kan gå over til et annet departement.

– Saken var opprinnelig et uakseptabelt Facebook-innlegg. Det vi hører fra enkelte opposisjonspartier er at de ikke har tillit til Listhaug som justisminister, men at de vil kunne ha tillit til Listhaug i en annen posisjon. Det rokker ved selve maktfordelingsprinsippet, opposisjonen ønsker å dirigere hvilke statsrådsposter som statsministeren skal gi.

Hareide til landsstyret: Tilgivelse er ikke det samme som tillit.

Like etter Hareide offentliggjorde partiets konklusjon mandag, svarte Frp slik:

– Det tar vi til etterretning. Så blir det en spennende situasjon i Stortinget i morgen, sa parlamentarisk leder Hans Andreas Limi i Frp til Aftenposten.