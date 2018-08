Scenen var den samme i august 2017 som denne onsdagen under Arendalsuka 2018: Aftenposten inviterte Ap-leder Jonas Gahr Støre til en samtale om politikk, makt og ledelse på Mediebåten.

De 365 dagene som har gått mellom de to intervjuene har inneholdt et valgnederlag, #metoo-oppvask, tillitskrise og velgerflukt. Dette var første tema under samtalen mellom redaktør Harald Stanghelle, eventansvarlig Veslemøy Østrem og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Det er riktig at jeg var ganske oppstemt etter den partilederdebatten. Jeg følte det gikk bra. Og så, på vei ut av Arendal, fikk vi den første målingen som viste at vi hadde gått ned 5 prosent. Da var det motvind fra alle kanter i fire uker. Vi fikk testet oss, og det var en enorm belastning.

– Og så ga det seg ikke med det. Denne motvinden varte vel i langt mer enn fire uker. Kan du si hvordan dette siste året har vært for deg?

– Jeg føler genuint at jeg er glad for at dette året er bak meg. Det har vært en sommer mellom det året og der vi er nå, og Arbeiderpartiet er klar igjen for skarpe debatter og gode samtaler – det vi er i politikken for. Den natten nederlaget kom, visste jeg at det ville ble en krevende tid. Jeg tenkte: Dette skal jeg stå i. Det er mitt ansvar.

Og så, når vi hadde oppsummert og evaluert og trodde vi kunne gå videre, kom #metoo, og da var det å gå i seg selv og si: «Vi må igjennom dette og». Kriser skjer i familier, i organisasjoner, på arbeidsplasser, i politiske partier, i land. Nå skjer det hos oss også, og det er mitt ansvar. Dette måtte jeg ta med hele partiet, men jeg var også ganske alene om det.

Slik oppsummerer Jonas Gahr Støre det politiske året som har gått i intervjuet du kan se over.

– Sandbergs avgang viser politikkens to sider

I samtalen kommenterer også Støre blant annet Sandbergs avgang, Regjeringens sikkerhetsarbeid, krisen i Arbeiderpartiet, sine egne statsministerambisjoner og Libya-kritikken.

NB! Helt til slutt overtar Aftenposten Juniors journalister podiet, og du får blant annet høre om hva som gjør Støre sint på jobb.