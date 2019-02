Onsdag formiddag ble det klart at Trond Giske ikke får bli nestleder i Trøndelag Ap. Men valgkomiteen i fylkeslaget innstiller på at han skal bli medlem av fylkesstyret, fylkesstyrets arbeidsutvalg og vara til landsstyret.

Det vil altså gi Giske et comeback i den nasjonale partiledelsen.

– Det har vært en vanskelig sak med sterkt engasjement. Valgkomiteen har tatt sitt ansvar på alvor ved å finne frem til en samlet innstilling, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i en kommentar.

Han legger til at det har vært mye uro i Trøndelag Ap, og det å få en splittet valgkomité er et dårlig utgangspunkt for et årsmøte.

– Det har vært en vanskelig jobb. Vi måtte gå noen runder før alt var klart, sier Jorodd Asphjell, leder i valgkomiteen.

– Dette er en gull løsning for ham, sier en kilde tett på Trond Giske.

Giske ønsker ikke å kommentere

I dag har fylkespartiet to plasser i landsstyret som ifølge vedtektene skal gå til leder og nestleder. Giske innstilles som den ene av to varaer.

Men når Ap-landsmøtet i april vedtar nye vedtekter, vil sammenslåtte fylkespartier som Trøndelag Ap få fire representanter i landsstyret. Da rykker Giske automatisk opp.

Aftenposten var onsdag formiddag i kontakt med hovedpersonen selv. Men Trond Giske sier at han foreløpig ikke vil kommentere innstillingen i Trøndelag Ap.

Lederen i AUF Ina Libak vil heller ikke kommentere Giskes comeback. Hun skriver i en SMS at det ikke er AUF nasjonalt sin rolle å gå inn i fylkespartienes prosesser.

Heller ikke Ap-nestleder Hadia Tajik vil ikke kommentere innstillingen, hun viser til partileder Jonas Gahr Støre.

Støre: Alvoret står fast

– Hva sier du til kritikken fra ulike hold, også varslerne, om at dette er for tidlig?

– Jeg lytter til det og forstår at folk er engasjert i det spørsmålet. Det er ingenting i dag som toner ned alvoret i spørsmålene som ble håndtert i fjor, sier Støre og presiserer om varslersakene mot Giske:

Les saken her: Ap vil ikke gjenåpne Giske-saken

– De var alvorlige, og de fikk alvorlige konsekvenser for Trond Giske. Forsøk på å gjenoppta sakene og endre konklusjonene i år er avvist. Det er viktig at varslerne kan være betrygget, og det er et klart budskap om at vi tar disse sakene på alvor, sier Ap-leder Støre.

Han legger til:

– Samtidig er det slik at når saken er konkludert så er det ikke tilleggssanksjoner fra Ap. Veien tilbake til nytt ansvar må vinnes gjennom ny tillit. Det er lang tradisjon for at lokale verv avgjøres lokalt.

Sentralstyret ikke aktuelt

Støre viser til at det var diskusjon i fjor om verv i styret i Trøndelag som en ikke gikk inn for.

– Da sa jeg at det var naturlig å vente, sier Ap-lederen.

– Vil det være naturlig at han også kan velges inn i sentralstyret?

– Det er et ganske annet spørsmål. Jeg har sett at Giske selv har sagt at det ikke er aktuelt. Det tror jeg er en klok vurdering, sier Ap-lederen.

Fakta: Giske-saken Stortingsrepresentant Trond Giske trakk seg som nestleder i Ap 7. januar 2018 som følge av flere varsler mot ham. Varslene inneholdt påstander om seksuell trakassering og annen upassende oppførsel. Partiet konkluderte samme måned med at Giske hadde brutt partiets interne retningslinjer. Giske mistet plassen sin i Aps sentralstyre og sa fra seg vervet som finanspolitisk talsperson. Giske beklaget sin oppførsel, men fremholdt samtidig at det var kommet «grunnløse og falske varsler». Han avviser anklager om seksuell trakassering. I oktober 2018 kom Giske med et skriftlig tilsvar til partiet om varslersakene. Han ba om at saken ble gjenopptatt. Nylig avviste partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng å behandle saken på nytt.

Valgkomiteen i Trøndelag Ap møtte i formiddag i Folkets Hus i Trondheim, til et siste og ekstraordinært møte, for å avklare Giske posisjon i innstillingen til nytt styre i fylkespartiet.

Komiteen ble ikke enig etter et fem timer langt møte mandag, og siden har bølgene gått høyt i Ap om hvorvidt tiden er inne for å gi Giske nye verv.

Vil fortsatt spille en aktiv rolle i Ap

Med den enstemmige innstillingen har begge sider gitt noe får å bli enige: Giske blir ikke nestleder i det sammenslåtte fylkeslaget, som er det største i Ap. Men Giske får plass i styret og i arbeidsutvalget.

Men viktigere enn de lokale posisjonene er den symbolske kraften i innstillingen:

For Giske fremstår innstillingen som en milepæl som markerer at han igjen er «valgbar», at han fortsatt ønsker å spille en aktiv politisk rolle og at han fortsatt har en maktbase i partiet.

Lederen i Oslo Ap, Frode Jacobsen, som tirsdag mente at Trøndelag Ap burde tenke seg om og at comeback var for tidlig, skriver i en SMS at han ikke vil kommentere innstillingen.

Har allerede hatt møterett

Som stortingsrepresentant har Giske allerede møterett i landsstyret, men ikke stemmerett.

Innstillingen som gir ham styreplass lokalt og samtidig sete i landsstyret, gir derfor et tydelig signal om at «straffen» for brudd på partiets retningslinjer mot seksuell trakassering er sonet.

Landsstyret i Ap består av partiets sentralstyre, to representanter fra hvert fylkesparti og to representanter fra AUF. Fylkespartienes representanter skal alltid være lederen og en av nestlederne, eller et styremedlem med motsatt kjønn.

Har støtte fra AUF og LO lokalt

En enstemmig valgkomité i Trøndelag Ap foreslår Per Olav Hopsø til leder og May Britt Leder som nestleder i det nye, sammenslåtte fylkespartiet.

– Jeg er glad for at valgkomiteen har lagt frem et enstemmig og balansert forslag til styre. Jeg har stor tro på at vi skal jobbe godt sammen til beste for partiet, sier Per Olav Hopsø.

Etter det Aftenposten får bekreftet, ville Giske uansett hatt et flertall i ryggen under årsmøtet. Et flertall i komiteen bestående av AUF, LO, Trondheim Ap og flere andre store, lokallag – minus partilagene i det gamle Nord-Trøndelag – støttet Giske i komiteen.

Dette gjorde at løsningen med å velge ham inn i arbeidsutvalget (og dermed også landsstyret), sikret en enstemmig innstilling og ingen kampvotering om nestlederposisjonen på fylkesårsmøtet, som avholdes 2. og 3. mars.