Abid Raja sykmeldt etter å ha blitt baksnakket av Trine Skei Grande

Venstres finanspolitiske talsmann og parlamentariske nestleder er ikke til stede når Stortinget holder sin årlige finansdebatt mandag.

Han ble sykmeldt sist torsdag.

Sykmeldingen kom etter at Raja ble baktalt for åpen mikrofon av egen partileder under et budsjettmøte med finans-kollegene i Høyre og Frp. Det får Aftenposten bekreftet fra sentrale kilder i de tre regjeringspartiene.

Det var Dagens Næringsliv som først omtalte hendelsen, som fant sted lørdag 10. november. De finanspolitiske talsmennene for de tre regjeringspartiene var samlet i statsrådssalen på Stortinget for å forberede budsjettforhandlinger med KrF.

Samme dag hadde Abid Raja vært ute i Dagbladet og flere andre medier og sagt at Venstre ikke ville øke støtten til organisasjonen Human Rights Service, slik Siv Jensen hadde skrevet på sin Facebook-side.

Blåste ut over høyttaler

Finanspolitisk talsmann for Høyre, Henrik Asheim, ringte opp Trine Skei Grande fra møtet for å be om en avklaring. Grande satt på kafé i Madrid da hun fikk oppringningen. Asheim skal ha sagt til Grande at de satt samlet alle tre, og at de trengte en avklaring.

– Hør på meg nå, skal Grande ha sagt, før hun startet med sterkt nedsettende karakteristikker av sin egen forhandler.

Etter det Aftenposten kjenner til, skal hun ikke ha oppfattet at hun var satt på høyttaler. Mens de andre lyttet skal hun blant annet ha sagt at Raja driver en kampanje og er ute etter å «ta henne».

– Abid driver og undergraver hele budsjettprosessen og partiet, sa hun, ifølge DN.

Asheim skal ha skrudd av høyttaler-funksjonen, og raskt avrundet samtalen. Tilbake satt tre paffe finanspolitikere.

Aftenpostens kilder bekrefter at beskrivelsen av hendelsen stemmer.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Snakkis

Episoden skal ha spredt seg raskt på Stortinget, og ble en snakkis mellom partiene i budsjettforhandlingene.

Raja fortalte parlamentarisk leder Terje Breivik om hendelsen mandagen etter. Onsdag hadde Raja og Grande møte på SMK sammen med Breivik og Audun Rødningby. Stemningen i møtet skal ha vært svært følelsesladd.

Abid Raja fullførte budsjettforhandlingene med Høyre, Frp og KrF for Venstre, og har også møtt i retten for å vitne mot islamisten Mohyeldeen Mohammad. Mohammad ble sist uke dømt til to og et halvt år i fengsel for trusler mot Raja.

Raja skal ha opplevd hendelsen og det påfølgende oppvaskmøtet som svært belastende.

Grande: – Gikk en kule varmt

– Jeg er blitt sykmeldt av legen på Stortinget, og har ingen kommentar mens jeg er sykmeldt, skriver Raja i en SMS til Aftenposten.

Etter det Aftenposten kjenner til, er Raja sykmeldt ut uken.

Trine Skei Grande bekrefter utbruddet overfor DN.

– Det er riktig at det har vært diskusjon om en sak i budsjettet og at det i forbindelse med denne saken gikk en kule varmt og falt ord som ikke burde falt. Det har jeg bedt om unnskyldning for, sier hun, og legger til:

– Jeg synes det er svært trist at Abid er sykmeldt. Han har gjort en fantastisk god jobb under forhandlingene om statsbudsjettet, og resultatet av den jobben er vi alle stolte av.

Det har lenge vært kjent at Trine Skei Grande og Abid Raja til tider har hatt et anstrengt forhold.

Tydeligst kom det kanskje til uttrykk da Raja rett før festmiddagen under Venstres landsmøte i vår gikk ut i VG og ba partilederen snakke ut om det som skjedde under en bryllupsfest i Trøndelag for ti år siden. Raja tok senere selvkritikk for utspillet.