– Enten det er en million eller hundrevis av millioner må man rapportere tilbake at midlene er brukt til det de faktisk skal. Dette handler om respekt for offentlige forvaltningsregler og skattebetalernes penger.

Det sa riksrevisor og tidligere Høyre-politiker Per-Kristian Foss til NRK da Riksrevisjonen tidligere i høst la frem en kritisk rapport om hvordan Idrettsforbundet hadde brukt offentlige penger de hadde fått.

Riksrevisjonen fungerer som Stortingets kritiske sporhund: Denne organisasjonen har blant annet ansvaret for å undersøke om pengene Stortinget bevilger fra fellesskapet blir brukt i tråd med formålet i ulike offentlige virksomheter.

Har overført 1,7 milliarder til seg selv siden 2008

Store beløp fra den offentlige pengesekken som finansierer statlige virksomheter finner også veien inn i stortingskorridorene.

De siste ti årene har Stortinget bevilget 1,7 milliarder kroner i støtte til sine egne partigrupper i nasjonalforsamlingen. Ifølge Stortingets eget regelverk skal pengene kun brukes på stortingsrelevant arbeid.

Aftenposten har i en rekke artikler belyst at fire av ni partigrupper på Stortinget nekter å gi detaljert innsyn i hvordan de bruker fellesskapets midler.

Blant annet har vi omtalt at Frp og Høyre har brukt store summer på fest, moro, sosiale aktiviteter og hyggetur – uten at de vil vise frem detaljene.

Fakta: Dette er saken Aftenposten omtalte onsdag 14. november hvordan Stortingets partigrupper de siste fem årene har fått overført 862 millioner kroner fra statsbudsjettet. Dette er offentlige penger som partiene kan bruke nokså fritt, men det kreves at pengene skal gå til «stortingsrelatert arbeid». Fire av ni partier nekter å gi innsyn i detaljerte oversikter som viser hvordan pengene er brukt. MDG, SV, Rødt og KrF valgte å gi innsyn da Aftenposten spurte for første gang i slutten av oktober. 22. november snudde Venstre, og ga også innsyn. Høyre, Frp, Arbeiderpartiet og Senterpartiet nekter fortsatt offentligheten innsyn i regnskapsdetaljer som viser hvordan de bruker offentlige midler. Aftenposten har blant annet bedt om detaljert innsyn i følgende regnskapsposter: «Reiser andre»

«Kurs/seminar/kompetansehevingstiltak»

«Møter (herunder representasjon)»

«Andre arrangementer»

«Gaver»

«Telekostnader»

«Velferdsutgifter»

«Representanter reiser utenlands»

«Representanter reiser innenlands» Partigruppene består av både folkevalgte representanter og ansatte.

Hemmeligholdspartiene peker på godkjentstempel fra revisor

I en felles uttalelse gir Arbeiderpartiet, Høyre, Frp og Senterpartiet uttrykk for at de revisorgodkjente regnskaper som er offentliggjort sikrer tilstrekkelig åpenhet og innsyn, og at de derfor ikke ser noe behov for å praktisere samme åpenhet som kreves av offentlige virksomheter – eller som de samme partiene har krevd av Norges idrettsforbund.

I Debatten i NRK ble Fremskrittspartiets parlamentariske leder Hans Andreas Limi spurt om flere detaljer rundt partiets pengebruk på fest og moro. Da viste han til at pengebruken var godkjent av revisor.

– Det synes ikke jeg er så interessant. Vi har Stortingets revisor, som gjennomgår alle våre bilag og sjekker at alt vi foretar oss er i henhold til det regelverket som er vedtatt, sa han.

Elisabeth Grosvold / NTB scanpix

Revisor: Ikke min oppgave å kontrollere pengebruken

Men revisoren gjør ikke noen vurdering av hvorvidt bruk av offentlige penger til fest og moro oppfyller kravene til å være stortingsrelevant arbeid.

Stortingsgruppene har i praksis hatt stor frihet til å velge hvordan de har brukt de 1,7 milliardene de har bevilget seg selv de siste ti årene.

– Det er gruppene selv som er ansvarlig for at tilskuddet brukes i tråd med regelverket, og som utgangspunkt ligger det utenfor revisors mandat å undersøke om pengene brukes på stortingsrelevant arbeid, sier revisor Ole Gunnar Foss i Revisjonsselskapet AS, som har revidert stortingsgruppenes regnskaper siden 2015.

Det betyr at det ikke er noen som har ansvaret for å undersøke om pengene brukes slik de er tiltenkt. I tillegg er det heller ikke krav om full åpenhet rundt hva pengene brukes på, slik det er i de fleste offentlige virksomheter er som er finansiert med fellesskapets midler.

Foss opplyser at han likevel ville tatt det opp med stortingsgruppen dersom han kommer over en kostnad som faller utenfor regelverket, men ønsker ikke å kommentere hvorvidt dette har skjedd.

Samtidig forteller offentlig ansatte om at de må betale julebord og andre sosiale arrangementer av egen lomme.

Legger seg ikke opp i penger til fest og moro

– Så du vil ikke legge deg opp i hvor mye offentlige penger partigruppene for eksempel bruker på festlige tilstelninger eller reiser?

– Nei, det vil vi ikke gjøre. Ved bruk av penger på velferdstiltak er vår oppgave å kontrollere at formalkravene i bokføringsloven er på plass, det vil si at formål fremgår og deltagerliste foreligger.

Terje Tvedt i BDO reviderte regnskapet frem til 2014. Han bekrefter at de ikke har vurdert hensikten med pengebruken.

– På generelt grunnlag kan jeg si at det ikke var en del av mandatet til revisjonen.

MDG, SV, KrF, Rødt og etter hvert Venstre har valgt å legge frem detaljerte oversikter som viser hvordan de bruker pengene som er ment å gå til stortingsrelevant arbeid.

Disse viser blant annet at Venstre har brukt over 44.000 kroner på å feire fødselsdagen til en av sine stortingsrepresentanter, mens KrF brukte 81.000 kroner på å leie Ekebergrestauranten til en sommerfest.