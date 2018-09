Nesten så langt inn i Stortinget som det er mulig å komme, inn en bakdør, ned en heis, en lang marsj gjennom en nærmest evig undergang og åtte etasjer opp med heis. Der hadde KrF sittet i møte i time etter time fredag.

Da partiet til slutt åpnet døren, slapp oppsiktsvekkende nyheter ut:

Hverken nestleder Olaug Bollestad eller nestleder Kjell Ingolf Ropstad deler partileder Knut Arild Hareides ønske om å gå i regjering med Ap og Sp.

De ønsker heller at partiet skal starte sonderingene med sittende regjering for å se hva partiet kan få gjennomslag for – og eventuelt gå inn i en regjering med Frp.

Landsstyret i Kristelig Folkeparti har bestemt at det skal avholdes et ekstraordinært landsmøte i KrF om retningsvalget videre. Det svært viktige møtet er lagt til fredag 2. november.

Da blir det to valg: Innlede regjeringssonderinger med Høyre, Frp og Venstre eller med Ap og Sp, eller gå motsatt vei.

Hareide uklar om egen fremtid

Hvis landsmøtet skulle si ja til nestledernes strategi, og stemme ned Knut Arild Hareides ønskede veivalg, vil ikke partilederen svare helt tydelig på om han vil fortsette.

– Jeg stiller ikke noe kabinettsspørsmål til partiet, sa han bestemt.

– Jeg har gitt mitt råd, la han til, og gjorde et klart at han har lyst til å være med i norsk politikk.

Men kan Hareide lede eventuelle sonderinger med Frp, Høyre og Venstre hvis han blir nedstemt, han som så tydelig har gitt uttrykk for at han ikke ønsker et slikt samarbeid?

Da Aftenposten spurte ham direkte, svarte han:

– Jeg vil ikke spekulere i det.

Enige om partiets sjel

– Vi skal sikre at organisasjonen har eierskap til dette. Det vil være partiet som sammen tar en beslutning, sier Knut Arild Hareide.

Partiet har vært splittet i reaksjonene på Knut Arild Hareides tale fredag, der han tok til orde for å vurdere regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

– Jeg visste det ville være ulike meninger om det, sa Hareide da han møtte pressen fredag kveld.

Han hadde foldede hender. I enden av rommet der partiet hadde diskutert fremtiden, lå den ferske boken hans, Det som betyr noe, til salgs for 305 kroner.

På et annet bord hadde noen glemt et internt ark med notater om partiets politikk. «Sammen for et varmere samfunn», lød overskriften.

Ledelsen i partiet er splittet

– Jeg har valgt å gi et råd som er ulikt Knut Arild Hareides råd, sier nestleder Olaug Bollestad.

Det som betyr noe for henne er at KrF først burde se om de kan bli enige med dagens regjering, og i så fall gå inn og bli del av den sammen med Høyre, Frp og Venstre. Foran en oppstilt rullegardin med KrF-logoen på brukte hun ordet fotavtrykk et dusin ganger for å forklare hvordan hun tenker, og valgte en sportsmetafor for å beskrive dagens situasjon:

– Å stå i spagat lenge får du stive muskler av, sa hun.

Ropstad støtter Bollestad

Nestleder Kjell Ingolf Ropstad er enig med Bollestad.

– Vi har fått fem år med solid gjennomslag, så jeg tenker det er naturlig å søke samarbeid der først, sier Ropstad til Aftenposten.

Dermed er det klart for en «valgkamp» mellom de tre i ledelsen, der lederen står på én side, og de to nestlederne står på den andre.

– Det er naturlig å få belyst ulike syn, sier Ropstad.

– Og du kommer til å forsøke å få støtte for ditt?

– Ja, jeg vil si hva jeg mener er best, men vi skal klare å gjøre dette på en rolig og smidig måte, sier Ropstad.

Olaug Bollestad kommer også til å argumentere for først å søke et borgerlig samarbeid, men hun avviser at det er problematisk.

– Vi er en ledelse som ser ulikt på ting, men vi har en raus partileder, og dette skal være opp til partiet å avgjøre. Det viktige er at fylkene skal ta reelle valg.

– Vi kommer ikke til å reise rundt som tullebukker, sier Bollestad.

Hareide mener partiet bør i regjering

Det var i en 55 minutter lang tale til landsstyret i fredag, at Knut Arild Hareide gjorde det klart at han mener partiet fremover bør søke et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet - uten SV.

Han sier de siste årenes samarbeid med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre fra Stortinget ikke har gitt nok gevinst, og at partiet bør søke regjeringsmakt.

Men Hareide mener det ikke er aktuelt å sitte i samme regjering som Frp, og at partiet derfor bør se hva som kan finnes på den andre siden.

Han sier partiet nå skal ta stilling til forslaget, men han vil ha det godt forankret i medlemsmassen og åpner for at partiet ikke vil følge hans råd.

Utspillet, som han bestemte seg for å komme med for en uke siden, vekket naturligvis sterke reaksjoner i det politiske Norge fredag. På den siste dagen før høstferien ventet et stort presseoppbud på at KrF-toppenes møte skulle bli ferdig.

«Dette er litt mer interesse enn vi er vant med», sa en på vei ut.

Delte reaksjoner i partiet

Leder i ungdomspartiet, Martine Tønnessen, er heller ikke enig med Hareide. Ungdomspartiet slo nylig fast på sitt landsmøte at de ønsker å gå i regjering med de borgerlige.

– Han har et annet synspunkt enn meg. Jeg er ikke enig i så mye av talen hans, heller. Jeg mener han trekker frem en god del viktige saker, men at der er saker vi får, og har fått, mer gjennomslag for på høyresiden, sier Tønnessen.

Leder i Rogaland KrF, Oddny Helen Turøy, vil ikke si noe om hun støtter Hareide, men sier det nå er viktig at partiet har en åpen prosess.

– Det er nok ulike oppfatninger også i Rogaland. Hva jeg mener, skal jeg fortelle mitt fylkesstyre, sier hun til Aftenposten.

Hun sier hun forstår konklusjonen til Hareide, men nok kunne tenkt seg at den ble annerledes.

Gruppeleder Erik Lunde i bystyret i Oslo, legger heller ikke skjul på at uenigheten er sterk. Men den er sterk på en fin og sivilisert måte, understreker han.

– Vi har snakket sammen på en rolig måte, med innestemme, sier han.

– Kom Knut Arild Hareide styrket ut av dagen?

– Det skal jeg ikke begi meg inn på. Men han fikk sterk ros for at han våger å gi et råd.

Leder i Nordland KrF, Ingelin Noresjø, var meget fornøyd med lederens tale og signaler. Hun understreker at partiet ikke kan fortsette i dagens situasjon som opposisjonsparti i Stortinget.

– Kan Hareide bli sittende om partiet ikke følger ham i denne saken?

– Det må Hareide svare på, men det mener jeg at han kan, sier Noresjø.

Generalsekretær Hilde Frafjord Johnson fulgte det politiske dramaet fra sidelinjen, og takket høflig nei da Aftenposten ba om hennes syn på saken.