Denne saken er ment som et skråblikk. Er du mer interessert i alle stridsspørsmålene i forhandlingene, kan du lese om det her: fra A til Å.

Et steinkast fra to (!) kirker – i et gult og rødt gjestgiveri – forsøker Erna Solberg, Siv Jensen og Trine Skei Grande å lokke KrF inn i regjeringen. I dag er det tolvte dagen de forhandler.

Kanskje får vi tirsdag vite hva de er blitt enige om, kanskje går det lengre tid. Søndag kom det signaler om at det går tregere enn planlagt.

Hittil er det lite som har lekket ut. Men innenfra kommer det av og til noen glimt formidlet i sosiale medier. Politikere som er vant til å meddele seg, klarer jo ikke å holde seg helt unna hverken Facebook, Twitter eller Instagram.

Her er noe av det de har formidlet – tolket i beste mening.

Kjedelig på landet?

«Late dager». Det var beskjeden Venstres statssekretær og partiets sekretær ved forhandlingsbordet, Audun Rødningsby, hadde å melde 4. januar. To dager ut i forhandlingene var det altså ikke så mye å gjøre for dem som har et hovedansvar for det skriftlige innholdet i regjeringsplattformen.

«Alle skal med»: effektiv integreringspolitikk?

Slagordet «alle skal med» er det Ap som har hatt. Men for ledelsen i Frp er det tydeligvis et poeng å vise at det gjelder også for dem. Uansett er partiet opptatt av en effektiv integreringspolitikk. Derfor gjelder det å vise for omverdenen at den tidligere partiformannen Carl I. Hagen er blitt invitert, inkludert og integrert innenfor sperringene på Granavolden Gjæstgiveri.

Samling rundt «leirbålet»

Er det litt uggent og lite koselig, hjelper det å fyre opp bålpannen. Da tør de fleste opp. Kanskje det er strategien til Høyre-toppene når de setter seg foran bålpannen? Dessuten kan bålpannen fungere effektivt som makuleringsmaskin. Det kan være noen utkast til tekster som motparten ikke har godt av å se, f. eks. hvorfor noen i Frp vil kutte i barnetrygen etter barn nummer tre.

Ildebrand og djevelskap

Det er bare KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset som har lagt billedveven på en av veggene på Granavolden Gjæstgiveri ut på Instagram. Det kan selvsagt skyldes at politikere i de andre partiene ikke har sett den, for det er mange rom og bygg på Granavolden.

Men det kan også skyldes en bekymring for Kjell Ingolf Ropstad. Han er ny i gamet, mens de tre andre partiene stiller med erfarne, kvinnelige sjefforhandlere. Kanskje lurt å være på vakt mot kjerringprat, ildebrand, djevelskap og tomme fat?

Led meg ikke inn i fristelse – jeg drikker Solo

Selv om Kjell Ingolf Ropstads fløy i KrF ønsker samarbeid med frisinnede borgerlige politikere som tar seg et glass vin i ny og ne, har mange av dem kjempet for ølmonopol og lørdagsstengte vinmonopol og mot rusbrus. Når KrFs tidligere statsminister da oppfordrer forhandlerne til å ta seg «en drink», gjelder det ikke å la seg lede inn i fristelse, men holde seg til Solo.

Da er man klar i toppen når man skal kjempe mot to ekstra vinflasker i taxfreekvoten dagen etter.

Jo mere vi er sammen ...

«Noen» i Venstre har vært misfornøyd med KrFs innsats for klimaet – og det har de hvisket til Aftenposten. Men det skaper ikke god stemning når ett sentrumsparti «sladrer» på et annet på den måten. De skal jo helst stå sammen mot de blå. Da gjelder det å demonstrere det utad – og avlede oppmerksomheten fra uenighet om abort, genteknologi, K-en i kristendomsfaget og kontantstøtte. Vi STÅR SAMMEN!

@Venstre og @KrFNorge står sammen i klimapolitikken.

Promoterer den gule og røde «overbygningen»

Årsaken til at KrF sitter ved forhandlingsbordet, skyldes at «blå» side vant over «gul» (de som ikke ville inn i regjering) og ikke minst «rød» på KrFs ekstraordinære landsmøte. Derfor skulle man kanskje tro at ledende politikere i Høyre og Venstre hadde unnlatt å vise frem hvor vakkert det blir nå himmelen preges av fargene til de tapende lag i KrF. Kanskje de ikke tenkte så langt, men ville vise KrF at også de er opptatt av «han der oppe»?

Så idyllisk er det egentlig

Høyres statssekretær i Barne- og familiedepartementet, Tom Erlend Skaug, har gjort det beste forsøket på å fortelle hvor fredfulle og idylliske forhandlingene er – og at det hviler et lyseblått skjær over dem.