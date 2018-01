Eks-stortingsrepresentant sier Jensen ble varslet om Leirstein-saken i 2012

– Jeg viste til at jeg hadde fått meldinger om at Leirstein hadde forsøkt å få sex med mindreårige. Hun avbrøt meg, og sa kort og godt: Ikke si noe mer. Jo mindre jeg vet jo bedre, og det forstår du, forteller Gåsvatn til NRK.

Han sier han sa ifra til Jensen på hennes kontor i fjerde etasje i Stortinget den 26. november 2012.

Gåsvatn representerte Frp på Stortinget i åtte år, fra 2005 til 2013.

Også kvinnen i 30-årene, som skal ha mottatt tekstmeldingene fra Ulf Leirstein om en foreslått trekant med en 15 år gammel Fpu-er, sier til NRK at hun varslet Siv Jensen.

– Jeg ringte til Siv, og begynte så vidt å fortelle hva det gjaldt. Hun avbrøt meg og sa at jeg måtte ringe generalsekretæren. Hun sa at dette ville hun ikke høre noe om, forteller kvinnen i 30-årene til NRK.

Leirstein var frem til han ga seg sist onsdag, parlamentarisk nestleder og justispolitisk talsmann i Frp.

Finansminister Siv Jensen sier at hun ikke kan huske å ha blitt varslet.

– Beklageligvis husker ikke jeg samtalen Gåsvatn oppgir å ha hatt med meg. Denne saken viser at rutinene våre har sviktet. Jeg beklager det på vegne av Fremskrittspartiet, sier Jensen i en epost til NTB via statssekretær Petter Kvinge Tvedt torsdag kveld.

Til NRK sier hun at det, siden saken var så alvorlig, ville vært naturlig om hun husket samtalen. Men:

– Jeg gjør ikke det.

Da NRK onsdag i forrige uke kom med den første avsløringen om at Leirstein hadde sendt pornobilder på epost til Fpu-medlemmer under den seksuelle lavalder, sa Jensen at hun først ble gjort kjent med saken dagen før.

Sier han varslet tre overordnede

Gåsvatn sier til Aftenposten at han i 2012 først gikk til sin overordnede, fraksjonsleder på Stortinget, Per Arne Olsen. Deretter tok han kontakt med partileder Siv Jensen. Så tok han kontakt med daværende generalsekretær Finn Egil Holm. Han sier ingen ville høre på hva han hadde å si.

– Jeg varslet de jeg skulle varsle, men så skjedde det ingenting, sier Gåsvatn. Han vurderte også politianmeldelse da han ble avfeid av sine overordnede den gang.

Han forteller at det hele ble tolket inn i konteksten av en opphetet nominasjonsstrid til Stortinget.

Både Leirstein og Gåsvatn representerte Østfold på Stortinget.

– Jeg la omsider saken bak meg og slo meg til ro med at verden er urettferdig. Jeg sluttet å betale medlemskontingenten etter 30 år i Fremskrittspartiet, forteller Gåsvatn om saken. Så ble han nylig kontaktet av NRK som først skrev om Leirstein-varslene torsdag kveld.

– Hva tenker du om Siv Jensens håndtering av Leirstein-saken?

– Jeg ble skuffet da, og jeg er skuffet nå. Saken taler for seg selv, og håndteringen taler for seg selv. Det er trist at det skal en internasjonal kampanje til for at noe skal skje, sier Gåsvatn og viser til #metoo-kampanjen.

– Stemmer ikke med virkeligheten

Tidligere generalsekretær og stabssjef, Finn Egil Holm, har besvart Aftenpostens henvendelser via en tekstmelding.

«Etter at jeg sluttet som generalsekretær og stabssjef i Frp i 2016, har jeg hatt som prinsipp ikke å uttale meg om saker hos min tidligere arbeidsgiver. Jeg har ikke tenkt å endre på dette nå. Men hva gjelder påstandene til Gåsvatn om undertegnede, så stemmer ikke disse med virkeligheten».

Holm har ikke villet svare på konkrete spørsmål fra Aftenposten. Per Arne Olsen har foreløpig ikke besvart Aftenpostens henvendelser.