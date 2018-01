Internrapport i Ap: «Fryktbasert ledelse rammet i større grad kvinner enn menn»

Rapporten som er laget av fagforeningen til de ansatte i Aps stortingsgruppe, beskriver smått kaotiske forhold og et svært dårlig arbeidsmiljø i partiets valgkampledelse foran stortingsvalget i september.

VG publiserte tirsdag hele rapporten, som særlig rammer nestleder Trond Giske.

Dette fordi de ansatte i stortingsgruppen savnet noen å gå til når det var «behov for å stå opp mot politisk valgte i valgkampledelsen». Den eneste politisk valgte i valgkampledelsen var ifølge VG Trond Giske.

Dette er noen av de mest oppsiktsvekkende punktene i den hemmeligstemplede internrapporten som ledelsen i Arbeiderpartiet mottok for tre måneder siden:

Rapporten forteller om et «ekstremt dårlig arbeidsmiljø».

Rapporten beskriver en «total mangel på tillit til rådgiverne og mangel på respekt for rådgiverne fra valgkampledelsens side».

Rapporten gjengir at «det er svært alvorlig når voksne mennesker daglig må gå «å gråte på do» i tjeneste for et parti de har et sterkt forhold til».

«Vanskelig å forholde seg til Trond Giske»

Om Giske heter det i rapporten:

«Han var vanskelig å forholde seg til. Faglige råd ble ignorert, faglige innvendinger var uønsket, bestillinger gikk til flere rådgivere samtidig, uten at de visste om hverandre, det ble forventet at rådgivere skulle jobbe døgnet rundt, syv dager i uken.»

Rapporten hevder at det var uklart hva oppgavene var og hvem som bestemte hva, da valgkampen startet.

«Ledergruppen var ikke nødvendigvis enig seg imellom og kunne stoppe/endre hverandres bestillinger,» heter det i rapporten.

– Trond Giske er sykmeldt og er ikke tilgjengelig for kommentar, men Giske har aldri sett denne rapporten eller blitt forelagt enkelthendelser, skriver hans rådgiver Bård Flaarønning i en tekstmelding til VG.

DET STORE RÅDGIVERAPPARATET: «Posthyllene i lokalene til Aps Informasjonskontor teller nesten like mange navn som Arbeiderpartiet har representanter på Stortinget, 51 mot 55,» skrev Aftenposten da vi besøkte partiet under valgkampen.

«Så ikke – hørte ikke – tok ikke folk på alvor»

«Fra klubbens medlemmer er det en gjennomgående opplevelse av en ledelse som dels ikke ser, hører eller tar rådgiverne på alvor. Kort sagt, behandler sine medarbeidere dårlig. Det er knyttet til reaksjoner på for eksempel bestillinger som ikke lar seg levere fordi tallene som etterspørres ikke finnes, hvor ledelsen opptrer til dels truende, eller «fryktbasert ledelse» som flere kaller det», skriver klubben.

Rapporten understreker at det finnes unntak, altså personer som selv ikke har opplevd klanderverdig oppførsel av ledelsen.

«Men også de som ikke selv mener seg utsatt for fryktbasert ledelse eller mangelfull respekt har sett andre blir utsatt for det og mener det er et alvorlig problem som må tas tak i.»

Rapporten beskriver at Aps valgkampapparat gikk inn i valgkampen med en holdningen om at det var en selvfølge at partiet vant valget. Og at dette var en valgkamp mer planlagt og organisert enn noen gang tidligere.

Fakta: Slik beskriver rådgiverne seg «Å være rådgiver i Arbeiderpartiets stortingsgruppe er krevende, interessant og morsomt. Rådgiverne er forskjellige og har ulik bakgrunn. Utdanning, fagkompetanse, politisk erfaring, organisasjonserfaring er av ulik lengde og med store variasjoner, mens grunnleggende tro på arbeiderpartiets politikk, lojalitet til partiet, viljen til å arbeide for saken er felles ... ... Det påhviler en leder av en slik sammensatt gruppe, som alltid vil være ekstremt lojale, arbeidsomme til det usunne og villige til å ofre langt utover hva som er vanlig for arbeidstakere flest, et stort ansvar ... ... Valgkampen opplevdes som en ekstrem variant av hva de fleste har hatt en ulmende følelse av over tid i sin arbeidshverdag – mangel på tillit og mangel på respekt». Fra rapporten skrevet av «Rådgiverklubben» i Arbeiderpartiet – «Evaluering av valgkampen 2017».

Ingunn Yssen til Aftenposten: Ble ikke lagt i en skuff

Det var tidligere statssekretær for Jens Stoltenberg og nær Giske-alliert, Halvard Ingebrigtsen, som formelt hadde tittelen valgkampsjef, mens Aps sekretariatsleder på Stortinget, Hans Kristian Amundsen, formelt ledet det som ble omtalt som «Mediesentralen», hvor alle pressehenvendelser og -utspill ble styrt og håndtert.

Men både Ingebrigtsen og Amundsen rapporterte til Giske, og i praksis fungerte Giske som leder av Mediesentralen, i alle fall de første ukene av den intense valgkampen.

Ifølge VG ble rapporten bare lagt i skuffen av Ap-ledelsen, uten noen videre oppfølging. Dette avviser imidlertid Ingunn Yssen i rådgiverklubben.

«Det er feil,» skriver hun i en sms til Aftenposten.

«Jeg kan bekrefte at rapporten er utarbeidet av Rådgiverklubben i Aps stortingsgruppe, at den er overlevert parlamentarisk leder og at vi er i prosess med oppfølgingen av rapporten,» skriver Yssen.