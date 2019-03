Neste år har Trine Skei Grande sittet som leder i Venstre i ti år. To ganger har hun fått partiet over sperregrensen ved stortingsvalg. Hun har også ledet partiet inn i regjering.

Men det har også stormet rundt henne personlig, ikke minst det siste året.

Stikkord for bråket dreier seg om at alt fra oppførsel i et trønderbryllup for drøyt ti år siden og utskjelling av partikollega Abid Raja.

– Frykter du at støyen rundt deg som person kan bidra til å svekke Venstres lokale kandidater ved årets kommunevalg?

– Nei, det har jeg ingen mening om, sier hun.

Når Venstre samler troppene til landsmøte i Stjørdal kommende helg, står hun ikke på valg. Men det gjør hun neste år. Og hun bekrefter at hun i utgangspunktet ønsker gjenvalg.

– Ja, det er jeg villig til, sier hun.

Her snakker Trine Skei Grande ut: – Jeg har jo skjønt at jeg er litt dårlig på kommunikasjon

Raja taus om hun bør fortsette

Abid Raja, som mener partiet nå er i dyp krise, gir uttrykk for at alle partier fra tid til annen bør ha en lederdebatt, men at den i hans parti ikke bør begynne nå.

– Nå skal vi ha et landsmøte hvor vi skal løfte våre distrikter, våre kandidater og ha fokus på den lokale valgkampen. Men alle partier må i ny og ne ha diskusjoner om sine ledere. Den debatten kommer for vår del i 2020, og hva som skjer i 2020, må vi ikke begynne å forskuttere nå i mars 2019, sier han og opplyser at det på helgens landsmøte skal oppnevnes en valgkomité som skal jobbe på ordinært vis.

– Så vil den debatten på ett eller annet tidspunkt komme, sier han.

– Håper du at Trine Skei Grande tar gjenvalg om ett år?

– Jeg tror at vi må ha respekt for at det er valgkomiteen, som skal settes ned av landsmøtet, som skal motta dette svaret fra Trine Skei Grande. Og Trine Skei Grande skal gi sitt svar til valgkomiteen. Det er den som innstiller og landsmøtet i 2020 som avgjør. Det er ingen som kan se inn i glasskulen nå og spå fremtiden til Venstre, sier han.

Mange har mistet stoltheten over Venstre

Raja sier at det han for tiden er opptatt av, «er å skape glede glød og engasjement rundt omkring i lokallagene.»

– Jeg har reist mye rundt nå. Jeg opplever at når jeg kommer på besøk, gjenoppstår noe av den gløden. Jeg tror vi alle bør reise mer rundt. For det er mange nå som ikke føler stolthet over det partiet familien har tilhørt i generasjoner. Så det er jobben som skal gjøres nå, sier han og presiserer at lederdiskusjonen ikke skal avgjøres på årets landsmøte, men foregå neste år.

– Og jeg har ikke tenkt å bidra til den lederdiskusjon nå på landsmøtet i år.

– Men vil det være en fordel for Venstre om hun tok gjenvalg?

– Hva som vil være fordel for Venstre i 2020, det er noe valgkomiteen kommer til å måtte se nærmere på. Og så er det da landsmøtet i Venstre som kommer til å ta stilling til det.

Raja: Parat til alle oppgaver

– Om hun skulle trekke seg, vil du være kandidat?

– Uansett hva jeg sier, kommer det til å bli tolket i retning av at «nå vil han bli leder,» sier Raja før han fortsetter:

– Jeg kommer til å gjøre alle de oppgavene partiet sier at jeg skal gjøre. Akkurat nå mener Trine Skei Grande at jeg skal være på Stortinget og være parlamentarisk nestleder for Venstre og sitte i finanskomiteen, og da gjør jeg det. Vil partiet at jeg skal ta på meg andre oppgaver, så er jeg parat til å ta på meg alle.

Derfor er det en personkonflikt mellom Raja og Skei Grande.

Skrei Grande nevnte flere

På en pressekonferanse tirsdag om helgens landsmøte ble Skei Grande selv spurt om hvem som kunne overta etter henne når den tid kommer. Hun nevnte da statssekretær Sveinung Rotevatn, stortingsrepresentant Guri Melby og stortingsrepresentant Abid Raja.

På oppfølgingsspørsmål om de to sittende nestlederne Terje Breivik og Ola Elvestuen også kunne overta, bedyret hun at også de kunne være det.