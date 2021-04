Ap kritisk til sprikende budskap om gjenåpning

Regjeringen får mer kritikk fra opposisjonen for sprikende kommunikasjon rundt gjenåpningen av Norge enn for selve planen for det.

Ap-leder Jonas Gahr Støre fotografert i Stortinget onsdag formiddag. Foto: Olav Olsen

7. apr. 2021 13:05 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er ganske langt frem. Vi har flere uker foran oss med nedstengning.

Det sa Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre i Stortinget etter at statsminister Erna Solberg hadde lagt frem regjeringens plan for gjenåpning av Norge.

– Det er fornuftig med data fremfor dato, fortsatte Støre.

Med det henviste han til Erna Solbergs utsagn i Stortinget om at regjeringen ikke setter noen datoer for fremdriften av gjenåpningen. Dette fordi det er så mange usikkerhetsmomenter.

Refset regjeringens kommunikasjon

Derimot var Støre langt mer kritisk til det han mener er forvirrende og sprikende budskap fra regjeringens embetsverk om hva som er kriteriene for en gjenåpning.

Ledelsen i FHI har ment at det mye omtalte R-tallet må ligge under 1 i uker og kanskje måneder før landet kan gjenåpne. Dette tallet viser hvor mange personer én person med koronasmitte smitter videre. Hvis R-tallet er 1, vil hver smittede person i snitt smitte én annen person.

Beskjeden fra Helsedirektoratet har vært at antall koronatilfeller må under 200 pr. døgn. Den siste tiden har det vært langt høyere - tirsdag ble det registret 900 nye smittetilfeller.

Helsedirektøren har videre sagt at første trinn i gjenåpningen kunne komme i gang i slutten av mai.

En overlege i FHI har uttalt seg kritisk til innføring av vaksinepass, samtidig som FHIs direktør Camilla Stoltenberg har vært positiv til det samme.

Utspillene bidrar til å forvirre folk, mente Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han oppfordret regjeringen til å ha kontroll med kommunikasjonen.

Solberg: Kommunikasjonsstrategien kan være vanskelig

Under en pressekonferans onsdag ettermiddag understreker Solberg at hun forstår kritikken fra opposisjonen om at de ulike uttalelsene om hva man skal følge med på av R-tall, smittetall og innleggelser, kan forvirre folk.

– Det er vanskelig for oss av og til. Det er masse medieoppslag hver dag, alle her spør oss og alle andre om synspunkter og så kommer det ulike oppslag. Så er det ikke alle som har lest hele saken, eller ser alle forbeholdene som er med, og da kan kommunikasjonsstrategien være litt vanskelig. Det kan jeg forstå Jonas Gahr Støres kritikk av, sier Solberg.

Statsminister Erna Solbert fotografert i Stortinget onsdag formiddag. Foto: Olav Olsen

– Samtidig er det litt prisen for at vi har vært så åpne, legger hun til.

Hun sier det er bra at man har hørt litt uenighet i pandemien, og at folk ser at man sier litt forskjellige ting.

– Men det har en kommunikasjonsmessig utfordring for å få budskapet ut til folk, det er det ingen tvil om, sier Solberg.

– Krisen ikke over ved gjenåpning

– Det er klokt å ikke sette noen dato. Det siste folk trenger nå, er nye nedturer, sa Frp-nestleder Sylvi Listhaug etter at Solberg hadde lagt planen frem for Stortinget.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug mener det er klokt av regjeringen å ikke sette konkrete datoer for gjenåpningen av samfunnet. Foto: Torstein Bøe / NTB Foto: Torstein Bøe / NTB

Hun vil ikke strupe statens pengesekk straks samfunnet åpnes igjen.

– Krisen er ikke over når gjenåpningen starter. Det vil være galt om staten kommer ut av kristen rikere, mens folk og bedrifter skal betale prisen, sa Listhaug fra Stortingets talerstol.

Derimot var Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad mer kritisk til at ingen konkrete datoer blir gitt.

– Jeg kan forstå at man ikke vil gi konkrete datoer, men da holdes folk i uvisshet, sa Arnstad.

Hun mente at det regjeringen kaller en gjenåpningsplan i realiteten er mer en skisse til en plan.

Det vil ennå ta måneder før medlemsbedriftene til Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, kan åpne helt opp igjen. Foto: Siri Øverland Eriksen

– Plan gir ikke nødvendig sikkerhet

Arnstad er ikke alene om å ønske seg mer konkrete datoer.

Det hadde hovedorganisasjonen Virke, som for orgnaiserer store deler av handels- og tjenestenæringen i Norge, gjerne sett også.

– Regjeringens gjenåpningsplan er et steg i riktig retning, men vi hadde ønsket oss mer konkrete datoer. Det er fortsatt stor usikkerhet for de hardest rammede bransjene, og dagens plan ga ikke den sikkerheten som er nødvendig for å planlegge for å ta ansatte tilbake for disse.

Det sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, i en kommentar.