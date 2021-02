Tybring-Gjedde: Bergen Engines-salget kan føre til mistillitsforslag

Salget av skipsmotorselskapet Bergen Engines til russiske eiere kan føre til mistillitsforslag, varsler stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp) sier salget av skipsmotorselskapet Bergen Engines til russisk eierskap kan tvinge fram et mistillitsforslag i Stortinget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

Nå nettopp

– Situasjonen vi nå står overfor, er svært alvorlig og kan i ytterste konsekvens svekke vår beredskap og skade relasjonene til våre allierte, skriver Tybring-Gjedde til Bergens Tidende.

– Jeg ser ikke bort ifra at alvorlighetsgraden og tyngden av denne saken vil kunne tvinge fram et mistillitsforslag, heter det videre.

Tybring-Gjedde er andre nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Tidligere har E24 skrevet at spionskipet Marjata, et av E-tjenestens viktigste verktøy for å overvåke russisk aktivitet i nordområdene, blir vedlikeholdt av Bergen Engines.

Selskapet blir solgt til det russisk-kontrollerte selskapet TMH International, som har betalt 1,6 milliarder kroner for motorfabrikken på Hordvikneset.

Blant de største kundene til Bergen Engines er det norske Sjøforsvaret. I den siste trusselvurderingen fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og E-tjenesten, blir nettopp utenlandske oppkjøp av strategisk infrastruktur utpekt som en trussel.

Tybring-Gjedde sier det er en «sikkerhetspolitisk katastrofe» at regjeringen ikke har gjort noen risikovurdering før salget. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) har sagt at en risikovurdering er igangsatt, og at salget ikke er gjennomført.