Høie bekymret for smittesituasjonen i Oslo – kan komme nye tiltak neste uke

Dersom Oslo ikke bryter den stigende smittekurven i løpet av få dager, må det tøffere tiltak til. Det varslet helse- og sosialminister Bent Høie fredag.

Helsedirektør Bjørn Guldvog, helse- og omsorgsminister Bent Høie og Camilla Stoltenberg, direktør i Folkehelseinstituttet (FHI). Foto: Ole Berg-Rusten

Nå nettopp

– Neste uke er viktig. Det oppfatter jeg også at byrådet i Oslo mener. Vi må se på resultatet av tiltakene. Jeg tror alle er spente på å se resultatet av smitteutviklingen i Oslo over helgen og de første dagene inn i neste uke, sa helse- og sosialminister Bent Høie (H) til Aftenposten fredag.

Om smitten stabiliserer seg der den er nå, er ikke det nok, mener han. Smittetallene må ned. For å få til det har hovedstaden innført begrensninger på arrangementer.

Torsdag varslet byrådsleder Raymond Johansen (Ap) at Oslo viderefører tiltakene som ble innført 28. september.

Les også Direktestudio: Følg nyhetene om koronaviruset

Ikke kritikk av Oslo nå

Statsråd Bent Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog er samstemte i at de er fornøyd med byrådets tiltak. Men begge understreker gang på gang at dersom en ikke ser bedring i neste uke, vil det bli nødvendig med ytterligere innstramminger.

Konkret peker Høie på at det kan være reduksjon i antall personer som kan delta på arrangementer og hvor folk samles. Oslo avviste for vel en uke siden å redusere antallet som kan samles i private hjem fra ti til fem personer.

Ikke julebord - nå

Torsdag svarte Johansen på statsminister Erna Solbergs (H) oppfordring om å la bedrifter holde julebord for de ansatte.

– Den oppfordringen tror jeg ikke kan gjelde for Oslo så lenge smittetallene ser ut som de gjør nå, fastslo han.

Høie sier at han var enig med Johansen på bakgrunn av dagens smittetall. Men han la til at smittetallene forhåpentlig er lavere til jul.

Les også Neste uke kan andre deler av landet lette på restriksjonene. Det er uaktuelt i Oslo.

Bekymret for psykisk helse

Ved ukeslutt innføres ingen nye koronatiltak. Psykisk helse, sykehjemsbesøk og Oslo-smitte sto på fredagens agenda på pressekonferansen.

Enkelte kommuner har innført strengere restriksjoner for besøkende enn i resten av landet. Argumentet har vært å hindre koronasmitte. Noen sykehjem har blant annet lagt føringer for hvor ofte og lenge pårørende kan besøke sine kjære.

– Det er en krevende balansegang, og jeg er sikker på at kommunene som har innført strenge restriksjoner har gjort dette i beste mening, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) under dagens pressekonferanse. Foto: Ole Berg-Rusten

Folk på sykehjem har rett til besøk

Han understreker likevel at beboere på sykehjem har rett til å få besøk. Helsedirektøren henviser til veiledninger fra myndighetene.

– Kommunen kan regulere og begrense besøk på sykehjem dersom det er nødvendig for å regulere smitte, sier Guldvog.

Men i omsorgsboliger må det fattes vedtak.

– Av hensyn til beboere og deres pårørende ber jeg nå ansatte i kommunene om å sette seg godt inn i rådene fra Helsedirektoratet og FHI.

Ny kampanje for psykisk helse

40 prosent av unge mennesker har hatt behov for å snakke med noen under korona, ifølge en undersøkelse Helsedirektoratet har gjennomført.

Derfor lanserer Helsedirektoratet en ny kampanje som opplyser hvor folk kan snakke med noen når de trenger det, melder helseministeren. Lanseringen kommer i forbindelse verdensdagen for psykisk helse, som finner sted lørdag 10. oktober.

Samtidig oppfordret Høie nordmenn til å være ekstra oppmerksomme på hverandre i koronatiden.

– Jeg skulle ønske at jeg kan si at det snart er over, men det kan jeg ikke, sa Høie.

Han understreket at nordmenn fortsatt må leve med smittevernregler og tiltak en stund fremover.

– Vi har tøffe dager foran oss. Det kommer til å være slitsomt.

– Men det kommer en hverdag da vi kan legge vekk beskyttelsesutstyret. Det blir bra til slutt.