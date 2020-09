Støre etter at retten stoppet byggingen av Utøya-minnested: – Nok er nok

– Seigpiningen terrorofrene opplever med minnesmerket er som salt i sårene, sier Jonas Gahr Støre. Naboenes advokat mener Støres uttalelser kan påvirke retten.

Jonas Gahr Støre er kritisk til at Ringerike tingrett stopper byggingen av minnestedet på Utøya-kaia. Her holder han tale under AUFs sommerleir på Utøya i fjor sommer. Ole Berg-Rusten / NTB

NTB

7 minutter siden

– Jeg synes det er greit å si at nok er nok og at det vil være et trist nederlag for vår felles nasjonale handlekraft hvis Norge ti år etter 22.-juli-terroren i 2011, står uten et nasjonalt minnesmerke på Utøyakaia, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

Fredag i forrige uke ble det klart at Ringerike tingrett gir naboene som har saksøkt staten og AUF medhold i at byggingen av det nasjonale minnestedet på Utøyakaia skal stoppes. I november starter rettssaken om hvorvidt minnestedet skal bygges i det hele tatt.

Støre mener et nasjonalt minnested vil være viktig.

– Rettssaken må gå sin gang, men nå føler mange av dem som ble hardest rammet på Utøya at nok er nok. Mange er med rette sinte og frustrerte. Jeg skjønner dem godt. Mange terrorofre sliter fortsatt, og den seigpiningen de opplever med minnesmerket er som salt i sårene, sier han.

Naboenes advokat, Ole Hauge Bendiksen, reagerer på uttalelsene fra Støre, og mener at han som stortingsrepresentant bør respektere maktfordelingsprinsippet.

– For meg fremstår Støres uttalelser å være egnet til å påvirke den dømmende makt. Her burde man anlagt en mer ydmyk tone, og i større grad gitt uttrykk for en anerkjennelse av den maktfordeling som ligger mellom politikerne og den dømmende makt.