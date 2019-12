«Jeg tror ikke vi skal komme dit at de skal ha hjemmel for å overvåke alle nordmenn som er på flyreise.»

Kort tid før den sterke kritikken av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ble offentlig, orienterte EOS-utvalgets leder Svein Grønnern Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Han overleverte en såkalt særmelding til Stortinget.

I denne fremkommer kanskje den alvorligste kritikken av noen hemmelig tjeneste som EOS-utvalget har kommet med siden det ble opprettet i 1996. PST har uten hjemmel over en årrekke registrert flypassasjerer på norske fly.

– Kritikken er veldig alvorlig, sier komitéleder Dag Terje Andersen fra Ap til Aftenposten.

– Hvorfor?

– Fordi det er åpenbart ligger opplysninger samlet om helt uskyldige nordmenn som bare har vært på en flyreise.

Han mener det gjør saken mer alvorlig at EOS-utvalget alt i 2014 påpekte at PST manglet lovhjemmel for å drive med denne type registrering og overvåkning.

– Dette har PST har sett bort ifra. Det er alvorlig i seg selv når EOS-utvalget gjør oppmerksom på at hjemmelsgrunnlaget ikke er på plass. I stedet for å rydde opp, har PST bare fortsatt praksisen, sier Andersen.

Det er først på nyåret at komiteen kommer i gang med behandlingen. Andersen vil ikke gå nærmere inn på behandlingsmåte, om det blir åpne høringer eller hvem som bli saksordfører.

SV krever orientering

Justisministeren må orientere Stortinget om han har godkjent eller visst om PSTs innhenting av flypassasjeropplysninger, mener SVs justispolitiske talsperson Petter Eide.

Han betegner PSTs innhenting av personlig informasjon om norske statsborgeres flyreiser som veldig alvorlig, men sier at det er for tidlig å si hvilke konsekvenser dette vil få for justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

– Vi må få alle kortene på bodet. Vi må først og fremst vite om dette er en praksis som justisministeren har kjent til og godkjent, sier stortingspolitiker Petter Eide (SV) til NTB.

Fakta: EOS-utvalget Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) er et permanent kontrollorgan underlagt Stortinget. Rapporteringen til Stortinget skjer i form av årsmeldinger.

Hjemmel andre steder?

– I andre land finnes det hjemmel som dekker dette, PST har sagt at det har tatt saken opp med Justisdepartementet. Innebærer dette justisdepartementet burde ha kommet til Stortinget og justert lovverket slik at det var en hjemmel?

– Det må Justisdepartementet komme tilbake til, sier Andersen, men sier at det som er poenget i denne saken er at det skal ikke skje overvåking når du ikke har hjemmel.

– Det er det som er viktig i den meldingen som vi har fått nå. Ingen skal overvåkes uten hjemmel. Vi trenger hemmelige tjenester i Norge, men de må holde seg innenfor lovverket. Da er det opp til justisdepartementet eventuelt å fremme forslag om endringer i lovverket eller forskrift. Men i denne saken er det uinteressant. Det er konstatert at de ikke har hatt hjemmel, og det har gjort det likevel. Det er svært alvorlig.

– Men er det ikke et politisk ansvar å sørge for at disse tjenestene har de nødvendige hjemlene?

– Jo, men jeg tror ikke vi skal komme dit at de skal ha hjemmel for å overvåke alle nordmenn som er på flyreise. Det må knytte seg til at PST har behov for å følge noen og spesielle ting. Det kan de skaffe seg hjemmel for, men ikke en generell overvåking av alle nordmenn. Jeg håper aldri vi kommer dit at de får hjemmel til det, understreker han.

– Dette er kanskje den alvorligste kritikken EOS-utvalget noen gang har rettet. Overrasker det deg at det etter så mange år med kontroll og debatt om tjenestene at du får en slik melding til Stortinget?

– Ja, særlig fordi dette er en sak som EOS-utvalget tok opp med PST alt i 2014. Den gang burde det i alle fall ha vært ryddet opp, om ikke før, sier Andersen.