KrF sitter nå i samme regjering som Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre. De er enige om mangt, men kulturelt er partiene svært forskjellige. Noe kan du bare oppleve på et landsmøte i KrF.

Du vet du er på et landsmøte i KrF og ikke i noen av de andre partiene når:

1) ... nesten alle delegatene dukker opp en halv time før møtestart dagen etter landsmøtefesten for å få med seg andakten.

2) ... det fra talerstolen knapt uttrykkes begeistring for at det ferske regjeringspartiet sitter i regjering.

3) ... det er en viss form for lettelse i partiet over at 715 av dem som er strøket i medlemsregisteret ikke har aktivt meldt seg ut i protest mot Frp-samarbeid, men ute av partiet på grunn av dødsfall.

Foto: Thommas Husevik, TV2

4) ... en statsråd med navnet Bollestad, som har ansvaret for å legge ned pelsdyrnæringen, og som kommer fra pelsdyrfylket Rogaland, og kaller hele saken en «drittsag» fra talerstolen.

5) ... den samme statsråden, som også er nestleder i partiet, illustrerer partiets oppslutning på meningsmålingene ved å bli liggende langflat i Stavanger sentrum etter å ha falt i et potet- og sekkeløp.

6) ... mange i partiet fortsatt kjemper mot en abortlov som ble vedtatt for 41 år siden.

7) ... du nesten ikke oppdager at eks-partileder Knut Arild Hareide er til stede på landsmøtet før du ser at han fortsatt pryder en eske med rødgule KrF-godterier. Når du senere leter etter esken, får du høre at den ved en feiltagelse var satt ut og nå er plassert på bakrommet.

Foto: Solveig Ruud

8) ... det er naturlig at det i salen sitter flere «Bondevik-er.» Når den mest kjente av dem alle ikke gjør det, skyldes det utelukkende en SAS-streik.

9) ... et forslag til en resolusjon om «dugnad mot ensomhet» er en av få som ikke koster penger.

10) ... folk i salen forstår hvordan det kan ha seg at den avgåtte partilederens ektefelle har termin barn nummer tre 2. august: Datoen er nøyaktig ni måneder etter partiets ekstraordinære landsmøte 2. november i fjor.

11) ... du i bunken med forslag til uttalelser i sentrumspartiet bare én gang finner ordet «biologisk» – og ordet da ikke handler om «biologiske mangfold,» men om de «biologiske betingelsene som gir mor en særstilling» når det gjelder foreldrepermisjon.

12) ... ungdomspartiet kjemper for å gi studiepoeng til elever som har gått på Bibelskole.

13) ... det på festen lørdag kveld kun er satt frem Fanta, Cola, Sprite, og Bonaqua, samt vann som drikke til festmiddagen.

14) ... når argumentasjonen for å gi 16 åringer stemmerett uten at de selv er valgbare er som følger: «Det er slik ordninga er i Den norske Kyrkja og som fungerer der.»

15) ... alle forstår at en av dem er kandidat til vervet som vararepresentant til sentralstyret forsøker å fremheve at han har vært på misjonsmarkene når han skriver følgende om seg selv i en presentasjon: «Mitt ønske om å gå aktivt inn i politikken ble vekket i møte med bygdefolk i Kenya.»

Foto: Robert Gjerde.

16) ... flere går rundt i landsmøtesalen iført grå genser med bilde av Olaug Bollestad.

