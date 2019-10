– Det er banebrytende ledelse på dette sykehjemmet, og veldig synd at man skal ta tilbake til kommunen noe som fungerer veldig bra, sier Høyres helsepolitiske talsperson, James Stove Lorentzen.

Oppsalhjemmet, som for tiden holder til på Stovner på grunn av ombygging, fremheves i Riksrevisjonens undersøkelse av tilgjengelighet og kvalitet i eldreomsorgen (2018):

Oppsalhjemmet har ved flere anledninger de siste årene fått gode resultater i kvalitetsmålinger ... Sykehjemmet høster ros og priser nasjonalt og internasjonalt for sitt systematiske arbeid med kontinuerlig kvalitetsforbedring innenfor pasientsikkerhet og brukermedvirkning.

Hjemmet er kjent for arbeidet med å registrere hensikten med og virkninger av legemidlene beboerne får. Arbeidet har ført til færre feil og redusert bruken av legemidler.

– Beskyldes for å være grådige mennesker

Men om ett år må selskapet Norlandia forlate driften. Det rødgrønne byrådet vil ha alle kommersielle aktører ut av eldreomsorgen. I det nye programmet for 2019–2023 heter det:

Eldreomsorgen skal være best mulig, ikke billigst mulig. Kommunen skal være i førersetet hva gjelder utvikling av drift av våre tjenester, men vi ønsker også å øke samarbeidet med private ideelle aktører. Innen utgangen av 2023 skal alle sykehjem i Oslo være drevet av kommunen eller ideelle aktører.

Disse sykehjemmene drives av private i dag. Tidspunkt for kontraktens utløp i parentes:

Unicare Omsorg:

Fagerborg (01.10.2021)

Hovseter (01.04.2020)

Manglerud (skal tilbake til kommunal drift 03.06.2020)

Smestad (01.02.2020)

St. Hanshaugen (ideell drifter fra 01.02.2020, konkurranse pågår)

Stendi:

Kantarellen. (01.12.2019)

Lambertseter (avvikles gradvis og skal rives)

Norlandia Care:

Oppsalhjemmet (01.11.2020)

Ullern (skal til kommunal drift 01.12.2019)

Attendo:

Paulus (01.04.2020)

Romsås (01.03.2021)

Rødtvedt (01.01.2020)

Etter hvert som kontraktene går ut, skal driften overtas av kommunen eller ideelle organisasjoner.

– Det er en politisk beslutning om hvorvidt et kommersielt sykehjem skal tilbake til kommunen, settes ut på ideell konkurranse eller om det skal utløses en eventuell opsjon på kontrakten, sier direktøren for samfunnskontakt i sykehjemsetaten, Henrik Mevold.

Lorentzen reagerer mot kritikken av de kommersielle selskapene.

– De blir beskyldt for bare å være grådige mennesker som skal tjene mest mulig penger med lavest mulig kostnader. Det er ikke slik det er. Dette er dyktige mennesker som jobber for å forbedre drift og gjøre det best mulig for beboerne. Vi må erkjenne at også private selskaper har beboernes beste i tankene, sier han.

–Konkurransen gjør kommunale sykehjem bedre

Han sier at konkurransen fra de private gjør kommunens egne sykehjem bedre. Så lenge kommunen eier alle sykehjemsbyggene, og de ansatte flytter frem og tilbake mellom institusjonene, er stikkordet «ledelse og organisasjon», ifølge Høyre-politikeren.

– De blir inspirert av hverandre og deler erfaringer. Dette dreier seg om ledelse, organisering, systemer og måten å drive på, sier han og viser til at svenskeide Attendo driver stort i flere land.

– De har gode systemer, erfaring og kunnskap og driver større virksomhet enn det sykehjemsetaten i Oslo gjør, sier han.

– Men med private går offentlige midler til privat profitt?

– Jeg er uenig i premisset. Det blir faktisk flere helsekroner til innbyggerne når vi bruker private fordi de har klart å drive billigere. At det offentlige taper på å kjøpe tjenester fra private, stemmer ikke.

Aps helsebyråd: Ivaretar våre eldre best mulig

De kommersielle sykehjemmene klarer seg minst like godt som de kommunale, ifølge den siste brukerundersøkelsen fra 2018:

Det er jevnt over systematiske forskjeller på sykehjemmene avhengig av driftsform. Ideelle sykehjem får generelt bedre tilbakemeldinger, etterfulgt av kommersielle og deretter kommunale.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) sier at det «aller viktigste for oss er at beboere og pårørende har det bra, at de føler se ivaretatt og får gode dager på sykehjemmet de bor på».

– Vi vet at dette henger tett sammen med hvordan medarbeidere har det på jobb og hvilke arbeidsvilkår de har. I erklæringen sier vi tydelig at sykehjemmene i Oslo skal drives av kommunen selv eller av ideelle, fordi vi mener det ivaretar tilbudet til våre eldre på en best mulig måte, sier Steen.

Disse sykehjemmene i Oslo drives av ideelle aktører:

Kirkens Bymisjon:

Ammerud.

Bekkelaget.

Diakonissehuset Lovisenberg:

Cathinka Guldberg-senteret

Stiftelsen Grefsenhjemmet:

Grefsen

Jødisk Bo- og Seniorsenter:

Jødisk Bo- og Seniorsenter

Diakonhjemmet Omsorg:

Nordberg

Sagene

Oslo kommune driver 17 sykehjem: Abildsø, Akerselva, Ellingsrud, Furuset, Kingosgate, Langerud, Lillo, Madserud, Majorstutunet, Midtåsen, Nordseter, Silurveien, Stovnerskogen, Uranienborg, Villa Enerhaugen, Vinderen og Økern.