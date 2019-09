Ap krever svar om hundesykdom fra Bollestad

– Mange hundeeiere er nå dypt bekymret etter at det meldes om en dødelig hundesykdom som sprer seg, skriver Aps Nils Kristen Sandtrøen i et skriftlig spørsmål til Bollestad.

Minst 26 hunder over hele landet har dødd etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden. Enda flere har fått symptomene, men Veterinærinstituttet og Mattilsynet sliter med å finne årsaken til sykdomstilfellene.

Advarer hundeeiere

– Mattilsynet advarer hundeeiere mot å la hunden hilse på andre hunder og råder dem til å holde seg borte fra parker og hundejorder. Dette alvorlig for hundene som mister muligheten til å utfolde seg uten å stå i fare for å bli smittet, og det fører til fortvilelse blant mange bekymrede hundeeiere, skriver Sandtrøen.

Han vil vite hva statsråden vil gjøre for å «kartlegge årsaken til at denne farlige sykdommen har oppstått», og hvilke tiltak hun vil sette i gang for å «forebygge at sykdommen sprer seg og rammer flere hunder».

I en kort kommentar sist uke ba Bollestad hundeeiere følge rådene fra Mattilsynet og om å begrense nærkontakten mellom hunder.