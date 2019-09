Støre tar tøylene for å vinne valget i 2021

– Jeg har til hensikt å lede det arbeidet selv. Men det blir selvfølgelig også en sentral rolle for nestlederne i det arbeidet, sier Støre til Aftenposten mandag kveld.

Allerede klokken 1400 tirsdag møtes Aps sentralstyre for å starte evalueringen av valgkampen. Og ikke minst starte arbeidet for å meisle ut en ny politikk som kan ta tilbake velgere som har gått til Sp, MDG eller satt seg på gjerdet.

– Du tar mer styring over politikkutformingen?

–Jo, det er sånn vi ønsker å gjøre det. Men nestlederne kommer til å få en sentral rolle, sier han.

Næringspolitikk og klima står sentralt

Etter hvert som de elendige meningsmålingene ble bekreftet som valgresultatet, vendte Ap-lederen blikket fremover. Han snakket flere gang om «å snu timeglasset» og å utvikle en ny politikk.

– Hvilke områder skal dere utvikle ny politikk for?

– Det går jeg ikke inn på i dag. Nå puster vi ut etter et valg hvor vi har hatt lokale saker. Det jeg sier er at jeg ønsker å komme tidlig i gang med et politisk arbeid frem mot 2021 i form av et program. For det er gjennom å jobbe med de politiske sakene at vi tar Ap videre.

– Så er det klart at sakene om utvikling i hele landet, som ser hele landet, blir et viktig tema. Og dette med å få klima- og næringspolitikken til å virke godt sammen. Det har ikke Norge klart ennå, og det må vi klare mye bedre. Og så er politikken for mindre forskjeller og like muligheter et evig tema som er knyttet opptil velferd og skole, sier Støre.

Smertefullt å tape Nord-Norge

Under talen for valgkampmedarbeiderne på valgvaken, ga Støre sin første analyse av årsaken til den kraftige tilbakegangen i andre valg på rad.

– Fløypartier og énsakspartier har hatt oppdrift, og styringspartier som oss, har hatt motvind, sa Støre, og viste til lignende tendenser i andre land.

Ap-lederen viste også til at bompengestrid og regjeringskaos har overskygget de politiske sakene i valgkampen. Men han la ikke skjul på at det var spesielt smertefullt å ha tapt Nord-Norge, en region der Ap historisk har stått meget sterkt.

– Vår ambisjon er igjen å bli det ledende partiet for folk i nord. Vi skal bygge oss opp igjen, og jeg forplikter meg til det. Som det beste partiet for velgerne i den øverste delen av Norge, sa han.

Ser mot stortingsvalget

Etter valgnederlaget i 2017 satte partiet ned fire utvalg som skulle finne oppskriften på politisk fremgang. Men valgvinden blåste aldri Aps vei, uten at Støre vil gi dem skylden.

– Jeg mener det var viktig for oss å gjennomgå politikk på disse områdene. Jeg minner om at Ap hadde under 20 prosent. Vi har kommet oss opp, vi har løftet oss gjennom valgkampen etter et vanskelig utgangspunkt.

– Det arbeidet som ble gjort i de utvalgene har vært et viktig fundament for oss på de områdene. Nå går vi inn i en ordinær programprosess for et stortingsvalg, sier Støre og legger til at partiets politikk for sosialdemokratiet i 2021 «nok blir organisert på en litt annen måte».

I vår bestemte Aps landsmøte at nestleder Hadia Tajik skal lede arbeidet med et nytt prinsipprogram. Sist gang Ap vedtok et prinsipprogram var i 1981, det landsmøtet Gro Harlem Brundtland ble valgt til leder på.