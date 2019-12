I en reportasje lørdag, viser Dagens Næringsliv hvordan en regel i skatteloven lar de rikeste i Norge plassere penger skattefritt i egne holdingselskaper. Avisen anslår at staten har gått glipp av rundt 80 milliarder skattekroner årlig.

Loven ble vedtatt i 2004 av et samlet storting , og hensikten med endringen var at pengene skulle forbli i bedriftene og reinvestert for å skape vekst og arbeidsplasser.

Men ifølge DN er flere hundre milliarder kroner tatt ut fra norske bedrifter, og overført til private holdingselskaper. Store deler av disse pengene er investert i eiendom, aksjer og aksjefond, uten at det betales skatt først. Også gevinstene fra aksjer og aksjefond er skattefrie i neste omgang, og effekten av dette er at formuene vokser i stor hastighet.

Nå tar både Ap, Sp og SV til orde for å endre skattereglene.

Da fritaksmetoden ble vedtatt i 2004, het det at «komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet støtter innføringen av fritaksmetoden, men vil understreke viktigheten av at departementet løpende vurderer behovet for tiltak for å forhindre uønskede tilpasninger».

Likevel er det ikke foretatt noen evaluering av effektene fritaksmetoden på statens skatteinntekter.

AP: -Må forhindre evigvarende utsatt skatt

Aps finanspolitiske talsperson, Hadja Tajik, sier hun er overrasket over DNs avsløringer.

– Jeg har ikke en spesielt utviklet kreativitet for skatteplanlegging, slik tilfellene DN har omtalt ser ut til å ha hatt, sier hun og understreker at det grunnleggende for Ap er et mer rettferdig skattesystem, der de med høye inntekter og stor formue bidrar mer til fellesskapet.

– Derfor ønsker Arbeiderpartiet å øke både skattesatsen og verdsettelsen av aksjer og driftsmidler i formuesskatten, og vi ønsker også å øke selskapsskatten til 23 prosent igjen, sier Tajik, som samtidig poengterer at partiet også ønsker et skattesystem som øker sannsynligheten for at eiere reinvesterer overskudd i selskapet.

– Derfor må selvsagt overskudd beskattes mindre om det reinvesteres i selskapet enn om eieren velger å ta pengene ut av selskapet.

Ifølge Tajik støttet Ap i sin tid endringen nettopp for å bidra til at overskudd blir brukt til å skape nye arbeidsplasser. Nå erkjenner hun at DNs gjennomgang påviser utilsiktede effekter og vil kontakte Finansdepartementet for å se hvordan reglene kan endres.

– Vi må se hvordan vi kan hindre at noen ordner seg med mer eller mindre evigvarende utsatt skatt, sier Tajik, som også vil ha mer offentlighet rundt dette.

– Verdien av tilbakeholdte overskudd må fremgå i offentlig statistikk om ulikhet. Det gjør det ikke i dag.

Fakta: Fritaksmetoden Ny skattemodell som ble foreslått av Skatteutvalget som ble ledet av tidligere finansminister og Høyre-politiker Arne Skauge, i 2002. Utvalget ble nedsatt av Per-Kristian Foss i Bondevik-regjeringen for å skape bedre harmoni, eller «nøytralitet» mellom lønnsinntekter og kapitalinntekter. Grunnen til mandatet var at mange gjorde om lønnsinntekter til kapitalinntekter for å unngå å betale skatt. Den nye skatteloven ble vedtatt av Stortinget i 2004 og satt i verk i 2006. Fritaksmetoden skulle gjøre at penger tjent i et selskap og deretter tatt ut som utbytte, skulle skattes likt som om pengene ble tatt ut som lønn. Det innebærer at dersom finansinntekter, som renter eller aksjegevinster, blir værende i selskapet og investert i for eksempel nye aksjer eller eiendom, skal det ikke betales skatt. I en stor reportasje lørdag, viser Dagens Næringsliv hvordan regelen har ført til at en rekke norske milliardærer har opprettet såkalte holdingselskaper, som gjør at de kan reinvestere utbytte uten å måtte betale skatt. Avisen anslår at staten har gått glipp av rundt 80 milliarder kroner i årlige skatteinntekter som følge av regelendringen.

SV: – Et velbegrunnet forslag

Stortingsrepresentant for SV Kari Elisabeth Kaski sier hun ikke er overrasket over funnene Dagens Næringsliv har gjort.

– Dette er noe vi har fryktet, og jeg har selv vært på Stortinget i forbindelse med fremleggingen av Ulikhetsmeldingen i vår og advart mot at ulikhetene er mye større enn de offisielle tallene viser fordi man holder tilbake overskudd.

Kaski har derfor oversendt et brev til finansminister Siv Jensen der hun ber om oppdaterte tall for å vise de reelle forskjellene.

SV var også med på å vedta fritaksmetoden på Stortinget i 2004, og hadde finansministerposten i 2006, da regelendringen ble iverksatt.

– Sett i ettertid, hadde det vært bedre at man ikke vedtok fritaksmetoden?

– Jeg har ikke grunnlag for å si at man ikke burde innført endringen i 2006. Det var et velbegrunnet forslag som vi stilte oss bak. Intensjonen var blant annet å skattlegge utbytte og arbeidsinntekt, noe som er viktig. Men når vi nå ser konsekvensene, er den viktige jobben å finne ut hvordan vi kan tette dette skattehullet, sier Kaski.

Hun mener det er viktig å også ta i bruk andre former for skattlegging av de rikeste.

– Det er et politisk ønske fra SV å ta grep i skattereglene. Men det kan ta tid, og derfor er det viktig å motarbeide kutt i formuesskatten og skattlegge arv, for å hindre oppsamling av formue på færre hender, sier Kaski.

– De med dyre advokater rigger seg

Også Sps Sigbjørn Gjelsvik er overrasket over størrelsen på beløpene som ikke er beskattet, og vil sende finansminister Siv Jensen et skriftlig spørsmål om saken.

– Da vi i sin tid gjorde disse endringene, var jo hensikten å holde pengene i bedriftene. Så ser vi at de som har ressurser til å kjøpe de dyreste advokatene klarer å rigge seg for å komme rundt dette, sier han, men innrømmer at han ikke vet hva man konkret skal gjøre for å tette hullet.

– Dette er en sak vi må gå ordentlig inn i, og som bør egne seg for brede løsninger på Stortinget. Vi skal ikke sitte og se på det, men heller ikke satse på forhastede forslag, sier han og minner om at de færreste hadde sett for seg konsekvensene av den forrige regelendringen.