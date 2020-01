– Vi har uttrykt tydelig, helt siden valget, at vi vil i dialog med ministeren om E18, sier Tonje Brenna.

Mandag hadde hun første dag på jobben som fylkesrådsleder i Viken, det nye storfylket rundt Oslo. Den første store saken hun får i hendene, er reforhandlingen av Oslopakke 3-avtalen. Striden om E18 blir kanskje det aller vanskeligste spørsmålet der.

I sin politiske plattform lover det rødgrønne flertallet i Viken at de ikke vil være økonomisk garantist for motorveiprosjektet, slik det pr. nå er skissert.

– Kommer dere til å stille forslag til fylkestinget om å trekke garantien?

– Det står i plattformen, og det er noe vi vurderer, svarer Brenna.

– Laget for en annen tid

Det var rett før jul at samferdselsminister Jon George Dale (Frp) sendte den såkalte bompengeproposisjonen for første del av ny E18 i Asker og Bærum til Stortinget. Når den er vedtatt, kan gravingen starte.

– Ingenting kan lenger stanse E18-prosjektet, sa Dale til Aftenposten.

Men det bygger på en forutsetning om at Akershus fylkeskommune stiller en garanti for mer enn 15 milliarder kroner, slik at det er mulig å ta opp lån. Men 1. januar 2020 opphørte Akershus og ble til del av Viken.

– Osloområdet vil ikke kunne bygge seg ut av motorveikøene, mener Tonje Brenna.

Hun mener at E18-prosjektet er est ut og fremstår som laget for en annen tid, hvor man planlegger et enormt prosjekt – og deretter lemper regningen over på bilistene.

Brennas alternativ

Fylkesrådslederen mener man heller må se på hvordan planene kan nedskaleres og i større grad bygge på dagens veiløsning, samtidig som man beholder et mål om byutvikling i Sandvika.

– For oss er det viktig å bidra til å løse trafikkproblemene vest for Oslo, samtidig som vi veldig tydelig understreker at den løsningen må være klimavennlig og ikke innebære så mye bompenger som det nå kan se ut som at blir her, sier Brenna.

Av en samlet regning på 16,3 milliarder kroner, skal 10,5 mrd. kreves inn gjennom en helt ny bomring i Bærum, som kommer i tillegg til den i Oslo.

– Løsningen som er sendt til Stortinget, har ikke lenger lokalpolitisk tilslutning. Så vår invitasjon til Dale om dialog står ved lag, sier Brenna.

Frykter at det hele rakner

Ny E18 har fra starten for 12 år siden vært et sentralt prosjekt i Oslopakke 3-avtalen.

Det er flere tiår siden planleggingen startet. Veivesenet har i senere år kjøpt opp over 100 boliger som er planlagt revet, og minst like mange husstander bor på vent i uselgelige boliger.

Men inn i reforhandlingene setter byrådsleder Raymond Johansen og det rødgrønne styret i Oslo hardt mot hardt. Johansen går lenger enn partikollega Brenna og vil stanse hele prosjektet.

Fakta: Oslopakke 3 Denne vinteren og våren skal Oslopakke 3, bompengeavtalen i hovedstadsområdet, reforhandles. For å gjøre endringer må partene være enige. Den bygger på et bredt partipolitisk forlik i Oslo og nabofylket, slik at det overlever over tid og uavhengig av skiftende politiske flertall. Pakken er den overordnede planen for samferdselsutbygging de neste tiårene. Den inneholder en lang smørbrødliste med prosjekter, både vei og kollektivt, med en samlet kostnad på langt over 100 milliarder kroner. I hovedsak kommer pengene fra bompenger samt direkte bidrag fra staten til enkeltprosjekter. I praksis finnes det ikke penger nok til alle prosjektene, og det er opp til politikerne å prioritere.

Det får Anette Solli, Høyres fremste tillitsvalgte i Viken, til å reagere kraftig. Hittil har Oslopakke 3 bygget på et bredt politisk kompromiss. Hun spør om det kan overleve, og hun mener at ny E18 var den egentlig grunnen til at et stort politisk flertall i Akershus i sin tid sluttet opp om Oslopakke 3, som videreførte bomringen for en generasjon.

– Står Johansen og flertallet i det nye Viken på sitt, er jeg sannelig ikke sikker på om det er grunnlag for å gå videre med hele dette samarbeidet, sa Solli til Aftenposten søndag.

Uenighet innad i Ap

Lokalt i Asker og Bærum har mange tatt for gitt at E18-prosjektet skal realiseres. På tvers av politiske skillelinjer er det støtte til prosjektet.

«Bærum Arbeiderparti er svært fornøyd hvis regjeringen sørger for en rask og samlet utbygging av E18», skrev Kjell Maartmann-Moe, gruppeleder i Bærum Ap, nylig i et leserinnlegg i lokalavisen Budstikka.

Vidar Ruud, NTB scanpix

Også på Stortinget støtter Ap utbygging av E18. Hadde prosjektet vært 100 prosent statlig finansiert, kunne byggingen startet i morgen, mener stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap). I den virkelige verden hefter derimot et «men» ved motorveien:

– En vesentlig del av den skal bompengefinansieres, noe som krever lokalpolitisk tilslutning, sier han.

Myrli, som er partiets samferdselspolitiske talsmann og er innvalgt Akershus, beskriver E18-striden som den vanskeligste transportsaken i denne delen av landet.

Han minner om at Ap i sin tid sa ja til E18 forutsatt at det først skulle bygges ny dobbeltsporet jernbane mellom Asker og Lysaker.

– Det skjedde, og det er dette som har gjort at vi i dag har timinuttersruter mellom Asker og Lillestrøm og en kraftig økning av passasjerer på jernbanen, sier Myrli.

– Så kjenner vi til alle diskusjonene og at byggingen av E18 aldri er kommet i gang, legger han til.

Nå oppfordrer han ministeren til å sette seg ned med Tonje Brenna og Raymond Johansen for å finne en løsning. Dersom E18-saken behandles i Stortinget før vårens reforhandlinger om Oslopakke 3 er i mål, vil ikke Myrli garantere at Ap stemmer for den.

Venstre tror på nytt kompromiss

Men også innad i regjeringspartiene er det ulike syn på E18-utbyggingen.

– Oslo Venstre har aldri vært fan av E18-prosjektet, sier Hallstein Bjercke.

– Men i et stort kompromiss som Oslopakke 3 er, har det vært noe vi har vært villige til å godta, sier han også.

Sol Sigurjonsdottir

Bjercke er gruppeleder for Venstre i bystyret i Oslo og åpen på at det i hans øyne er mange samferdselsprosjekter som er viktigere. Men han uttrykker samtidig forståelse for dem som ønsker å få lagt motorvei under bakken i Bærum for å drive frem en bedre byutvikling – slik man gjorde i Oslo sentrum for en generasjon siden.

– Nå står vi en ny situasjon. Oslopakke 3 er underfinansiert med milliarder. Da må vi se både på inntektssiden og på porteføljen. E18 vil ikke være den saken Oslo Venstre kjemper for. Men når vi skal gå inn i forhandlinger, må vi ha respekt for at andre er opptatt av det, sier Bjercke.

– Er et fortsatt bredt kompromiss mulig?

– Det er jeg overbevist om at det er. Disse forhandlingene har vært vanskelige før også, og det blir de denne gangen også.