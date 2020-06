Venstres landsstyre stemte ja til norsk EU-medlemskap

– Møtet var veldig tydelig for, sier næringsminister og programkomitéleder Iselin Nybø til NTB.

Programkomiteen til Venstre gikk i januar inn for at partiet skulle støtte norsk EU-medlemskap. Nå har også landsstyret avgitt dette som innstilling til landsmøtet som skal avholdes i september.

– Det var en god debatt, med respekt for ulike syn, men jeg er glad for at vi har tatt skrittet som programkomiteen pekte på, sier Nybø.

Landsstyret stemte på følgende vedtak:

«Venstre mener at EØS-avtalen har tjent Norge godt, men ønsker på sikt å delta i de demokratiske institusjonene i EU gjennom et EU-medlemskap, der det lages gode løsninger for fiskeri og landbruk og tas en separat vurdering av eventuell inntreden i eurosonen. Medlemskapet må avgjøres etter folkeavstemning og Venstres folkevalgte skal respektere resultatet».

Nybø mener både EU-forkjemperne og EU-motstanderne i partiet kan leve med vedtaket. Hun legger vekt på at avtalen presiserer at Norge må ha egne løsninger for fiskeri og landbruk, og at medlemskapet må avgjøres gjennom folkeavstemning.

– Dette er en sak som har modnet i partiet. Vi har brukt tid på å finne vedtak som hele partiet kan leve med. Partiet er klart for å vedta dette, sier næringsministeren.