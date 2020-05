Sveinung Rotevatn stiller som lederkandidat i Venstre. Det varslet han på Facebook onsdag morgen.

Rotevatn har, sammen med Iselin Nybø, Abid Raja og Guri Melby, allerede vært nevnt som mulige kandidater til å ta over ledervervet i regjeringspartiet.

Raja sier til Aftenposten at han vil komme tilbake til spørsmålet om han er kandidat.

– Akkurat nå er regjeringen og Stortinget inne i en intens periode med å få landet gjennom krisen vi står i, og for min del er hovedfokuset å bringe kultursektoren, frivilligheten og idretten over på den andre siden av koronakrisen, skriver kulturminister Abid Raja i en SMS til Aftenposten.

– Spørsmål om høstens ledervalg i Venstre vil jeg komme tilbake til når vi er ferdige med å få på plass gode løsninger i Stortinget, og Venstres partiorganisasjon har fått sjansen til å gi nye innspill til valgkomiteen, skriver han.

Raja mener at «Venstre uansett er heldige som har mange gode kandidater til sentrale verv, og valgkomiteen har luksusproblem når de skal sette sammen nytt lag».

Slapp nyheten på video

1. juni har valgkomiteen satt som frist for Venstres fylkes- og partilag til å komme med nye innspill om hvem som bør sitte i partiledelsen.

Sveinung Rotevatn er i dag klima- og miljøminister og lanserte sitt kandidater i videoform.

– God morgen, alle sammen. I dag tenkte jeg å komme med en beskjed til dem av dere som er Venstre-medlemmer. Den er at jeg har bestemt meg for å stille som Venstre-leder, sier Rotevatn i en video han har lagt ut på Facebook.

Rotevatn sier i videoen at de siste årene har vært krevende for Venstre, med persondiskusjoner, spekulasjoner og lekkasjer.

– Det har ikke vært kjekt for noen, minst av alt oss som har stått midt i det, sier han.

Han trekker frem viktigheten av en god valgprosess, og sier at partiet trenger en åpen diskusjon om hvor partiet står, hvilken retning det skal bevege seg i videre og hvem som skal lede det.

– Valgkomiteen er kjempeviktig og skal få gjøre jobben sin. Jeg har likevel lyst til å være åpen med dere som medlemmer i partiet, om at jeg er kandidat, slik at dere kan ta kontakt og stille meg spørsmål, sier Rotevatn i videoen.

Trine Skei Grande varslet i mars at hun ikke tar gjenvalg som partileder.

Fakta: Sveinung Rotevatn Født 15. mai 1987 i Nordfjordeid. Utdannet jurist ved Universitetet i Bergen. Fra 2017 ansatt som advokatfullmektig i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange. Leder i Unge Venstre fra 2010 til 2013. Stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane fra 2013. Statssekretær i Justisdepartementet fra januar til oktober 2018. Deretter ble han statssekretær i Klima- og miljødepartementet. Klima- og miljøminister fra 24. januar 2020. Kilder: Store Norske Leksikon, Wikipedia.

Terje Bendiksby/NTB scanpix

Tre innstillinger

Per A. Thorbjørnsen som leder Venstres valgkomité, sier til NRK at komiteen nå har fått innstillinger fra tre lag, Rogaland, Trøndelag og Oslo. Han sier ikke hvem disse er, eller hva han tenker om at Rotevatn er innstilt.

– Nei, du får ikke noe ut av meg før vi kommer med ny innstilling en gang i august, sier han.

Vil ikke si om de er motkandidater

Ifølge VG er ikke kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby klar til å svare på om hun stiller som kandidat til høsten sammen med Rotevatn.

– Akkurat nå er vi i innspurten med å lande en krisepakke for landet, vi har nettopp gjenåpnet skoler og barnehager og jobber nå med å gjøre sektoren klar for en svært spesiell høst. Og jeg bruker all min tid og energi på å bidra til at vi kommer gjennom denne krisen på en god måte. Lederspørsmålet i Venstre skal jeg ta stilling til når den tid kommer, skriver Melby i en SMS til avisen.

Iselin Nybø svarer ifølge NTB med nesten nøyaktig samme ordlyd som Melby og Raja.

En knapp på Nybø

De fleste fylkeslagene ønsker ikke å gå ut med hvem de vil ha som partileder. Men Rogaland Venstre mener Iselin Nybø vil kunne bli en «samlende og god leder».

– I tillegg til å være kunnskapsrik har hun imponert gjennom innsatsen i regjering og viser tydelige lederegenskaper, sa fylkesleder Kjartan Alexander Lunde til NTB nylig.

Ifølge VG har Oslo Venstre foreslått Melby og Rotevatn som potensielle ledere i sitt innspill til valgkomiteen.