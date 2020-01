Frp-ledelsen samlet i skjebnemøte

– Jeg skal møte statsministeren i morgen, var alt Siv Jensen ville si på vei inn til partikontoret på Karl Johan.

Noen minutter tidligere kom første nestleder Sylvi Listhaug, andre nestleder Terje Søviknes og parlamentarisk leder Hans Andreas Limi i hver sin svarte limousin.

Hva partiledelsen kommer frem til i kveld, vil avgjøre om partiledelsen vil fortsette i regjeringen og kjøre limousiner, eller om Frp går ut i protest mot at regjeringen hentet hjem den siktede IS-kvinnen.

Frp tok dissens mot vedtaket, og medlemmer og tillitsvalgte over hele landet har vært rasende i etterkant. Jensen sa i forrige uke at Frp krever nye gjennomslag for å fortsette i regjeringen.

Før helgen spilte fylkeslagene inn ulike krav om alt fra erstatning til pelsdyrfarmere til strengere krav til innvandring og økt terrorberedskap.

Både Venstres leder Trine Skei Grande og KrFs leder Kjell Ingolf Ropstad har klart avvist at regjeringsplattformen fra Granavolden skal reforhandles på grunn av Frps misnøye.