Kallmyrs au pair til NRK gjennom egen advokat: – Jobbet ikke hos Kallmyr da jeg bodde der som gjest

NRK har fått formidlet spørsmål til den filippinske au pairen via hennes norske advokat Ingvild Boe Hornburg. Kvinnen svarer at justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og hans families behandling av henne var veldig god.

– De behandlet meg som deres egen datter. De brydde seg virkelig om meg, sier hun og legger til at hun «følte seg hjemme hos familien Kallmyr».

Onsdag avslørte Aftenposten at Utlendingsdirektoratet (UDI) mener justisministerens au pair har oppholdt seg og jobbet ulovlig hos familien i Drøbak.

Jobbet 25 timer i uken

Gjennom sin advokat opplyser kvinnen til NRK at hun ikke arbeidet som au pair i perioden, men at hun var gjest hos familien Kallmyr. UDI mener hun ikke hadde lov til dette, uavhengig av om hun jobbet eller ikke.

– Jeg slappet av, gikk ut med venner, var i kirken og ble kjent med familien. Familien Kallmyr ga meg all frihet til å komme og gå i huset deres som jeg ville i perioden hvor jeg ventet på avtalen min med politiet, sier hun.

Kvinnen har ikke latt seg intervjue direkte av norske medier. Aftenposten har vært i kontakt med kvinnens familie, som opplyser at hun ikke ønsker å snakke med pressen.

Etter at hun begynte som au pair, opplyser hun å ha jobbet rundt fem timer om dagen i ukedagene, samt at hun rundt fire ganger var barnevakt i helgene.

– Jeg lagde matpakker til barna, lekte med dem, gjorde barna klare for barnehagen, spiste middag med dem, hjalp vertsfamilien med å rydde kjøkkenet og med å legge tvillingene, sier hun om arbeidsoppgavene.

UDI behandler klage

Kvinnen fikk avslag på søknaden om oppholdstillatelse, et vedtak hun torsdag kveld meldte at hun klaget på. UDI har mottatt klagen og skal behandle den selv.

9. mai fikk hun én dag på å forlate landet. Siden da har hun oppholdt seg hjemme på Filippinene.

Au pairen kom til Kallmyrs familie fra en annen vertsfamilie. En au pair som ønsker å bytte familie, kan gjøre det. Men det er uenighet om hun har anledning til å flytte inn hos vertsfamilien som «gjest» før hun har levert søknad om opphold og gjennomført samtale med politiet.

Au pairen har uansett ikke anledning til å jobbe for vertsfamilien før søknaden er ferdig levert etter møtet med politiet.

Kvinnen flyttet inn til familien Kallmyr 22. august i år, men søknaden om oppholdstillatelse ble ikke fullført før etter møtet med politiet 12. oktober.

Kallmyr fulgte anbefalingen fra au pair-byrået, men vedgår at han kan ha forstått regelverket feil. Han understreker at hun var gjest hos familien i perioden 22. august til 12. oktober og ikke jobbet for familien. UDI mener hun har utført ulovlig arbeid i perioden.