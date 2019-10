Oslo-byrådet velger Rødt foran Venstre. Starter forhandlinger til uken.

Det bekrefter Frode Jacobsen, gruppleder for Ap i bystyret, overfor Aftenposten.

– Det er Rødt vi ser det som naturlig å snakke videre med, ja. Vi går i gang med samtaler over helgen, sier han.

Samtalene vil handle om et mulig samarbeid mellom byrådspartiene og Rødt og hvilken form dette skal ha. I forrige periode hadde Rødt en egen samarbeidsavtale med det rødgrønne byrådet.

Etter valget tilbød både Venstre og Rødt seg å sikre det rødgrønne mindretallsbyrådet flertall, i bytte mot politiske gjennomslag. Men byrådsleder Raymond Johansen trenger bare støtte fra ett av dem, og har hatt sonderingssamtaler med begge.

Sier nei til Venstre

Men nå er ikke Venstre invitert videre.

– Så nå er flørten med Venstre lagt død?

– Det er i hvert fall Rødt vi ønsker å gå videre med. Vi skal ikke forhandle med to stykker separat.

– Da går det den veien, da?

– Ja, det gjør det. Men det er ulike ting vi er nødt til å diskutere. Det er ulike ønsker fra alle de fire partiene. Så får vi se.

– Men holder dere døren åpen for Venstre, som et slags sikkerhetsnett?

– Jeg lukker ingen dører for evig tid. Jeg ser ikke at det er grunnlag for et formelt samarbeid med Venstre i Oslo nå. Men om ting endrer seg, er det ikke sånn at vi kaster bort de nøklene for evig og alltid. Men vi er opptatt av vår politiske plattform, og det er nok ting i den både Rødt og Venstre vil stemme for uansett. Men nå skal vi starte diskusjonen med Rødt for å finne frem til enighet om noen punkter for budsjettet og styringen av kommunene de neste fire årene.

Rødt er lettet

Rødt har sett på byrådets flørt med Venstre med stigende irritasjonen, og var inntil torsdag beredt på å gå i opposisjon i bystyret.

Siavhash Mobasheri, bystyrerepresentant leder for Rødt Oslo, sier til Aftenposten at han nå er er glad for valget.

– Det er viktig og bra at de når gir signaler om at de velger Rødt. Det er viktig for de rødgrønne velgerne, ikke minst i fagbevegelsen, at venstresiden i Oslo nå står i samlet om å ta byen i en mer rettferdig retning, Mobaserhi.

Venstres gruppeleder i bystyret, Hallstein Bjercke, er ditto skuffet:

«Det tar jeg til etterretning. Det er selvfølgelig beklagelig. Denne byen styres best dersom tyngdepunktet flyttes mot sentrum med pragmatiske løsninger. Hvis byrådet lener seg mot ytterste venstresiden i politikken blir det mer ideologi og dogmatisme og det er ikke til beste for byens innbyggere», skriver han i en SMS til Aftenposten.