Oslo-byrådet i brev til Stortinget: Regjeringen gir kollektivnæringen ekstraregning på 217 millioner kroner

Regjeringen vil øke avgiften for biodrivstoff for å bli kvitt palmeolje. Det kan gi Ruter AS, som ikke bruker palmeolje, en ekstraregning på 95 millioner kroner over natten – og tvinge Oslo-bussene tilbake til vanlig diesel.