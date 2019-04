Saken vil bli oppdatert

Olje- og energipolitikk kommer til å bli et sentralt tema på Aps landsmøte som åpnet klokken 13 i Folkets Hus i Oslo i dag. Foran 300 delegater, pluss gjester og medier la Ap-leder Jonas Gahr Støre blant annet frem visjonene for en grønnere oljeindustri.

Han slo fast at olje og gassnæringen skal utvikles, ikke avvikles.

AUF har vedtatt at norsk olje- og gassvirksomhet skal avvikles innen 2035. Støre advarte mot dette og sa at en sluttdato vil trekke investeringer, teknologi og kompetanse bort fra Norge.

Han slo fast:

– Det er ikke Arbeiderparti-politikk!

I stedet inviterte Ap-lederen olje og gassnæringen til et samarbeid og at det betyr at man må være ærlige. Ifølge Støre betyr det at det stilles krav om at næringen fortsetter å kutte utslipp av klimagasser i produksjonen.

– Myndighetene og industrien må sammen sette en tidsfrist for når norsk sokkel skal bli helt utslippsfri, den første i verden, sa han uten å komme med noen dato for dette.

Oljevirksomheten står for 28 prosent av innenlands CO₂-utslipp og er den største enkeltkilde.

Han sa at dette betyr klimavennlig transport til og fra sokkelen, produksjon uten utslipp av metan. Alt dette, sa han, er mulig.

Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Industrien må være svaret

Han erklærte seg enig med Per Martin Labråten i Industri og Energi i Equinor, som har sagt at «industrien beholder bare tillit hvis industrien blir en del av svaret på klimautfordringen.»

– Men å jobbe med betyr også å være ærlige. Være ærlige om at hvis verden skal nå klimamålene fra Paris, vil olje måtte erstattes av fornybar energi og gass, sa han og minnet om at etterspørselen etter olje vil gå ned.

Arbeiderparti-politikk er å jobbe sammen med næringen slik at de som jobber der kan møte fremtid og omstilling med håp og optimisme.

Fakta: Oljevirksomhet i LoVeSe Diskusjonen om oljeboring i havet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) har rast siden midten av 1970-tallet. * Høyre og Frp ønsker oljevirksomhet her. * Aps landsmøte gikk i april 2017 inn for en tredelt løsning: Utenfor Lofoten skal et belte på 50 kilometer fra land samt Vestfjorden være petroleumsfri sone. Området lengst unna Lofoten, Nordland VI, åpnes for konsekvensutredning. For områdene Nordland VII og Troms II skal man vente på oppdatert kunnskap. I helgen kan Aps landsmøte vedta at det ikke skal åpnes for oljevirksomhet i LoVeSe. *De andre partiene på Stortinget vil ikke ha petroleumsvirksomhet i disse områdene. * Da Venstre gikk inn i regjeringen, fikk de gjennom at områdene LoVeSe, Jan Mayen, iskanten, Skagerrak og Mørefeltene holdes fri for oljeleting hele regjeringsperioden. * Oljedirektoratet anslår at det finnes 1,3 milliarder fat oljeekvivalenter i de undersøkte havområdene ute Kilde: NTB

Står på partiprogrammet

I talen forsvarte Støre det omstridte kompromisset om utbygging av Lofoten, Vesterålen og Senja som ble vedtatt på landsmøtet for to år siden. Han viste til at samarbeid med næringen betyr at «vi basert på kunnskap går skrittvis frem i nye områder.»

– Det gjør vi i partiprogrammet for denne perioden i havområdene utenfor Lofoten, slo han fast.

Støre viste også til at det er nye muligheter i det grønne skifte for olje- og gassindustrien, nemlig fangst og lagring av CO₂. Han lovet at Sp skal presse på i Stortinget for å få dette til som han var avgjørende både for norsk industri og for å nå klimamålene.

– Og Europas fremtidige karbonlager skal ligge i Nordsjøen, sa han.

Satse på havvind

En sak som blåser opp til å bli en tøff strid på dette landsmøte er forholdet til vindkraftutbygging på land. Det foreligger forslag om å gi kommunene vetorett mot slike anlegg og at det heller skal satses på havvind. Kommunal vetorett er omstridt i Ap og noe partiet har sagt nei til tidligere.

I sin tale slo Støre fast at Nordsjøen må åpnes som øvingsarena og produksjonsområde for havvind.

Angrep høyresiden

– Vi trenger politikk som gjør forskjellene i samfunnet mindre – ikke større, sa han, og kom med klare, men uventede spark til den Høyre-ledede regjeringen i sin tale.

Årene med Solberg-regjeringen oppsummerte han slik:

– Pensjonistene får dårligere råd. Tre av ti familier har fått mindre å betale regninger med, og de rikeste får skattekutt. Han viser også til at tusenvis av mennesker mister arbeidsavklaringspengene sine over natten og må få sosialhjelp.

– Da sier Arbeiderpartiet ifra. Sånn vil vi ikke ha det i Norge, sa Støre.