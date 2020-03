To av tre Ap-velgere i Trøndelag mener Giske kan bli en samlende leder

Det kommer fram av en meningsmåling Norstat har gjort for Adresseavisen og NRK blant 600 personer i Trøndelag i perioden 19–25. februar.

Blant trøndere generelt er det 20 prosent som mener Giske i stor grad er samlende, mot 31 prosent av Ap-velgerne, mens det blant trøndere er 29 prosent som mener Giske i noen grad vil være samlende som leder. der mener 35 prosent av Ap-velgerne det samme.

Menn er noe mer positivt innstilt til Giskes muligheter som samlende leder enn kvinner er.

Den største forskjellen gjør seg gjeldende for aldersgrupper, der kun ni prosent av de mellom 30 og 44 år mener han i stor grad er samlende, mens over 30 prosent av de spurte over 60 år at Giske i stor grad er samlende.