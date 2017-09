– Fire nye år! Erna Solberg ble møtt med jubel på Høyres valgvake

– Tilbakemeldingen fra velgerne varmer, men dette hadde ikke vært mulig uten et lagarbeid, sa statsministeren.

– Vi har vist at vi leverer det vi lover, sa Solberg.

– Optimismen og jobbskapningen er tilbake i norsk økonomi, sa hun til stor jubel i salen.

– Når vi har fått støtte til fire nye år, er det fordi vi har levert resultater. Men det er også fordi vi har møtt vanskelige utfordringer på veien.

– Det ser ut til at det blir et tydelig ikke-sosialistisk flertall i dette landet, sa Solberg like etter midnatt.

Stein Bjørge

Venstres skjebne uavklart

Høyre jublet over et godt valgresultat i går kveld. Men Venstres kamp mot sperregrensen gjorde Regjeringens skjebne ekstra spennende utover kvelden.

De første prognosene førte til vill jubel på Høyres valgvake. Da lå det an til at Høyre både kunne innkassere et svært godt valgresultat for eget parti – og samtidig beholde makten.

Men ikke minst Venstres posisjon rundt sperregrensen ble fulgt med argusøyne. Kvelden ble etter hvert mer spennende enn mange satte pris på.

Det var like etter at Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre erkjente nederlaget, at statsminister Erna Solberg steg opp på podiet på Høyres valgvake.

Solberg takker Siv Jensen

Erna Solberg takket Siv Jensen for godt samarbeid. Hun sa dessuten at hun har invitert Venstre og KrF til samtaler om veien videre.

Venstre sto lenge stille på 4,0, grensen for å komme over sperregrensen, og gjorde kvelden ekstra nervepirrende for Høyres politikere. En stund var det heller ikke sikkert at KrF ville klare sperregrensen. Like før 01 natt til tirsdag så det ut til at begge partiene kom over den magiske grensen på fire prosent, som gir dem tilgang på utjevningsmandater.

Stein Bjørge

Nær rekordvalget fra 2013

Partiet har i valgkampen hatt statsministeren selv som sitt fremste våpen. Prognosene mandag kveld viser at Høyre kan komme til å havne i nærheten av det resultatet som brakte partiet inn i regjeringskontorene for fire år siden. Like før klokken 01 lå partiet an til å få rundt 25 prosent av stemmene, i 2013 fikk de 26,8.

Det var partiets tredje beste valg etter 1945.

Har ønsket å bli historisk

Høyre har gjort et poeng av at Erna Solberg kunne bli historisk hvis hun og Høyre fikk stor nok oppslutning til å fortsette i regjering. Bare én tidligere sittende statsminister fra Høyre er blitt gjenvalgt som statsminister: Kåre Willoch i 1985. Men han mistet flertallet og måtte regjere med Carl I. Hagen på vippen. Det holdt til begynnelsen av mai 1986 da Willoch stilte kabinettsspørsmål og gikk av etter å ha fått Frp, Ap og flertallet på Stortinget mot seg.

En Høyre-ledet regjering som gjenvelges og som klarer å bli sittende lenger enn til 9. mai neste år, vil altså slå alle tidligere Høyre-rekorder i nyere tid.

Willoch: Håper hun slår rekorden min

En opplagt og smilende Willoch var innom Høyres valgvake sent mandag kveld. Da han hadde hentet ut frakken sin fra garderoben for å forlate valgvaken, var det ikke klart om Regjeringen ble sittende, men det så slik ut:

– Hva sier du til at Erna Solberg kan slå din historiske rekord?

– Jeg håper da at hun gjør det!

– Hva er ditt råd til henne for at hun skal greie å slå rekorden din?

– Hun må stå på. Hun må fortsette på den kursen hun har staket ut, sier den tidligere statsministeren som skryter av Solbergs lederstil.

– Den er riktig og viktig. Hun har innsatsvilje og greier å skape en god samarbeidsånd i Regjeringen. Hun bygger på en rasjonell holdning som inspirerer til privat innsats for økonomisk vekst, sier han.

Den tidligere statsministeren legger ikke skjul på at det ligger store utfordringer og venter på den som skal lede landet fremover.

– Vi lever i en komplisert verden, men da kommer Ernas sinnsro og samarbeidsvilje godt med, sier Willoch og går ut i Oslo-natten og overlater til den yngre garde å fortsette valgvaken.